Emrem İmamoğlu, Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerini de uyararak, “Bugünü kontrollü bir şekilde geçireceğiz. Teyakkuzdayız” dedi.

Emrem İmamoğlu, açıklamaları şöyle:

“Açıkçası sabaha karşı saatlerinden itibaren de kontrolü buradan yürütüyoruz. İstanbul genelinde şu anda hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. Yaklaşık 1831 araç ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara dair hazırlıklarını yapmış şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Açıkçası sabaha karşı saatlerinden itibaren de kontrolü buradan yürütüyoruz. İstanbul genelinde şu anda hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. Yaklaşık 1831 araç ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara dair hazırlıklarını yapmış şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Dün itibariyle Arnavutköy, Başakşehir, Eyüpsultan’da başlayan ilerleyen saatlerde de Silivri, Çatalca, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde yağış etkili olmuştu. Çok kayda değer ve insanlarımızı mağdur edecek büyük oranda aksilik yaşanmadı. Bugün sabah itibariyle İstanbul boğaz hattında yoğun bir yağış bekleniyordu. Ama henüz öyle bir yağış gerçekleşmedi.

Dün itibariyle Arnavutköy, Başakşehir, Eyüpsultan’da başlayan ilerleyen saatlerde de Silivri, Çatalca, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde yağış etkili olmuştu. Çok kayda değer ve insanlarımızı mağdur edecek büyük oranda aksilik yaşanmadı. Bugün sabah itibariyle İstanbul boğaz hattında yoğun bir yağış bekleniyordu. Ama henüz öyle bir yağış gerçekleşmedi.

Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımızın aktardığı bilgiler ışığında yağmur İstanbul’un doğusuna kaymış durumda. Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 3’e kadar İstanbul’da bu ihtimalin kapsamında daha çok doğu ilçelerimizde, Şile, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı öngörülüyor. Biz yine de bugünü kontrollü bir şekilde geçireceğiz.

Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımızın aktardığı bilgiler ışığında yağmur İstanbul’un doğusuna kaymış durumda. Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 3’e kadar İstanbul’da bu ihtimalin kapsamında daha çok doğu ilçelerimizde, Şile, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı öngörülüyor. Biz yine de bugünü kontrollü bir şekilde geçireceğiz.”