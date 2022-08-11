Kalyon Enerji’nin yarısı Abu Dabili şirkete satıldı

Abu Dabi merkezli, IHC’nin iştiraki International Energy Holding, Kalyon Enerji’nin yüzde 50 hissesini 1,8 milyar dirheme (490 milyon dolar) satın aldı.

Bloomberg’in haberine göre, şirketten yapılan açıklamada yönetimin, düzenleyici kuruluş onaylarının ardından gerekli süreçlerin tamamlanması için çalışmalar yaptığı belirtildi.

Kalyon Enerji’nin portföyünde güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji santrali projeleri ve bir sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali bulunuyor.