İstanbul’da 3 Metro İstasyonu Kapatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) tarafından Ataköy/Şirinevler metrobüs durağına ve buradaki metro istasyonuna asılan afişlerde “11 Eylül 2020 tarihinden itibaren M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı istasyonları arası inşaat çalışmaları sebebiyle işletmeye kapatılacak olup ulaşım ücretsiz ring otobüs seferleri ile sağlanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

11 Eylül itibariyle M1 metro hattı Yenikapı ile Ataköy/Şirinevler arasında çalışacak.

İBB’den yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında, mevcut M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu’nun Yenibosna İstasyonu’na yeraltından yaya yolu bağlantısı inşa edilecek. Bağlantı yoluyla M9 Ataköy-İkitelli metro hattı ile M1A hattı birleştirilecek.

Çalışmanın yaklaşık 14 ay sürmesi bekleniyor. İnşaat süresince Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları kapalı kalacak. Bu istasyonlara gitmek isteyen yolcular için Şirinevler metro çıkışında belediye otobüsleri ücretsiz ring seferi yapacak.