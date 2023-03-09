10 Leopard Tankı Ukrayna’ya Teslimatı Tamamlandı

Polonya, Ukrayna’yı desteklemek için Leopard 2A4 tanklarının yanı sıra, Kanada’nın 8, Norveç’in 8 ve İspanya’nın 6 tankının da verileceğini açıkladı. İspanya, ek olarak 4 tank daha verebilme ihtimali de bulunmaktadır.

Ukrayna, tank desteği için Polonya’nın Leopard 2A4 tanklarıyla M1 Abrams tanklarını karşılaştırdı. Leopard 2A4, M1 Abrams’a kıyasla daha hafif ve hareketli olmasına rağmen, daha az silah gücüne sahiptir. Bu iki tür tank arasındaki karşılaştırma, Leopard 2A4’ün Ukrayna’nın güvenlik ihtiyacı için daha uygun bir seçenek olabileceğini göstermektedir.

Ukrayna’ya Polonya Savunma Bakanı’ndan Tank Teslimi Açıklaması

Polonya, Ukrayna’ya vermeyi taahhüt ettiği 14 adet Leopard tankının ilk dördünü 24 Şubat’ta teslim etmişti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 10 tanesinin daha teslim edildiğini ve bir Leopard 2A4 taburu oluşturulduğunu duyurmuştur.

Kanada’nın 8, Norveç’in 8 ve İspanya’nın 6 tankının da verileceğini açıkladı.

Leopard 2A4, M1 Abrams’a kıyasla daha hafif ve hareketli olmasına rağmen, daha az silah gücüne sahiptir.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukrayna için vermeyi taahhüt ettiği 14 adet Leopard tankının ilk dördünü 24 Şubat’ta teslim etmişti. Blaszczak, 10 tanesinin daha teslim edildiğini ve bir Leopard 2A4 taburu oluşturulduğunu duyurmuştur. Polonya, Ukrayna’yı desteklemek için Kanada’nın 8, Norveç’in 8 ve İspanya’nın 6 tankının da verileceğini açıkladı. İspanya, ek olarak 4 tank daha verebilme ihtimali de bulunmaktadır.

Ukrayna, tank desteği için Polonya’nın Leopard 2A4 tanklarıyla M1 Abrams tanklarını karşılaştırdı. Leopard 2A4, M1 Abrams’a kıyasla daha hafif ve hareketli olmasına rağmen, daha az silah gücüne sahiptir. Bu iki tür tank arasındaki karşılaştırma, Leopard 2A4’ün Ukrayna’nın güvenlik ihtiyacı için daha uygun bir seçenek olabileceğini göstermektedir. Polonya, Ukrayna askerlerine tankların kullanımına ilişkin Polonyalı, Norveçli ve Kanadalı eğitmenler tarafından verilen eğitimin de başarıyla tamamlandığını ifade etmiştir. Tankların bakımı ve onarımı için de bir merkez oluşturmaya başlanmıştır.

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