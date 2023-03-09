Tiflis’te protestolara neden olan yasa tasarısı geri çekildi

Gürcistan parlamentosundaki milletvekilleri, son günlerde başkent Tiflis’te şiddetli protestoları tetikleyen ‘yabancı etkinin şeffaflığı’ hakkındaki yasa tasarısını geri çekme kararı aldı.

Rustavi 2 televizyonun aktardığına göre yapılan ortak açıklamada, “Kabul edilen tasarının kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu görüyoruz. Yalan makinesi, tasarıyı olumsuz bir şekilde sunmayı ve nüfusun belirli bir kesimini yanlış yönlendirmeyi başardı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Tasarıya yanlış biçimde ‘Rus yasası’ yaftası yapıştırıldı ve ilk oylamada kabul edilmesi halkın bir kısmının gözünde, ülkenin Avrupa rotasından uzaklaşması olarak sunuldu. Buna ek olarak, radikal güçler gençlerin bir kısmını yasa dışı faaliyetlere sürüklemeyi başardı” denildi.

Yasanın onaylanmasının ardından önceki gün parlamento binasının önünde toplanan ve binanın bir girişini kapatmaya çalışan göstericiler, emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtılmıştı.

Tiflis’in merkezindeki Rustaveli Caddesi’nde Salı günü öğle saatlerinde protestolar başladı ve çarşamba gecesine kadar devam etti. Gösteriler sırasında sivil toplum örgütleri, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, üniversite öğrencileri ve sıradan insanlar da yer aldı. Müdahalelerden, 70’ten fazla protestocunun gözaltına alındığı ve 50 kadar polisin yaralandığı belirtiliyor.

Gürcistan’da neler olmuştu

AB yetkilileri yasa tasarısının birliğin değerleriyle uyumlu olmadığını söylemişti.

AB’nin Gürcistan delegasyonu, yasa tasarısının geri çekilmesini memnuniyetle karşıladıklarını, ülkenin AB reformlarına devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Hükümetin U dönüşü, parlamento önündeki protestocuların arka arkaya iki gece polislerle çatışmasının ardından geldi.

Gürcistan’da polis, protestocuları dağıtmak için su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

30 yaşındaki protestocu Luka Kimeridze, “Bir kere daha bizi Avrupa Birliği’nden ve Avrupa değerlerinden uzaklaştırmak istiyorlar” dedi.

Kolluk kuvvetleri “Rus yasasına hayır” sloganları atan protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullandı.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, yasanın toplumda yarattığı kargaşanın gereksiz olduğunu söylemişti.

Gürcistan Rüyası Partisi, bu yasanın ABD’de 1930’lardan beri uygulanan yasaları temel aldığını açıklamıştı.

Rusya da 2012’de buna benzer bir yasa çıkarırken ABD örneğini vermişti.

Rusya’daki yasa yıllar içinde daha sıkı bir şekilde uygulanarak Batı tarafından fonlanan STK’leri, bağımsız medyayı, gazetecileri ve blog yazarlarını baskı altına almak için kullanıldı.

Bu kişiler, tüm içeriklerine “yabancı ajan” ibaresini eklemek zorunda.

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabiçvili de protestocuların haklı olduğunu ve yasayı veto edeceğini açıklamıştı.

Tiflis / NationalTurk

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