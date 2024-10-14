4 askerin ölmesinin ardından İsrail karşı saldırı düzenledi

Lübnan merkezli silahlı grup Hizbullah’ın İsrail’e yönelik drone saldırısı, kuzey İsrail’deki Binyamina yakınlarında konuşlanmış bir askeri üssü hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda dört İsrail askeri hayatını kaybetti, yedi asker ise ağır yaralandı. Bu saldırı, Hizbullah’ın son aylarda İsrail’e karşı düzenlediği en ölümcül saldırılardan biri olarak kaydedildi. Aynı zamanda, Hamas ile süregelen İsrail-Gazze çatışmalarında Hizbullah’ın açıkça Hamas’a destek gösterdiği bir hamle olarak yorumlanıyor​.

İsrail’in Lübnan’a karşılık hava saldırıları

Hizbullah’ın saldırısına cevap olarak İsrail, Lübnan’ın güneyine kapsamlı hava saldırıları düzenledi. İsrail’in hedef aldığı bölgeler arasında, Hizbullah’a ait silah depoları, tüneller ve yeraltı operasyon üsleri yer aldı. Ancak bu saldırılar sırasında birçok sivil bölgenin de vurulması, siviller arasında kayıplara neden oldu. Lübnanlı sağlık yetkilileri, saldırılarda 51 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kurtarma ekipleri, güneydeki bazı köylerde enkaz altındaki insanları çıkarmaya çalışırken, yerel halk ise saldırıların büyük yıkıma yol açtığını bildirdi​.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son bir yıl içerisinde İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda Lübnan’da toplamda 2.200’den fazla insanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu kayıpların büyük kısmı, çatışmaların Eylül ayında daha da şiddetlenmesiyle meydana geldi. Lübnan’daki ölümler arasında 516 Hizbullah militanının yanı sıra 94 diğer terör örgütü üyesi ve çok sayıda sivil bulunuyor​.

Bölgesel gerilim artıyor

Hizbullah, İsrail ile Hamas arasında Ekim 2023’te başlayan ve bugüne dek süren çatışmalarda, Hamas’a destek amacıyla İsrail hedeflerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu saldırılar, bölgedeki çatışmaların daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme endişesini artırıyor. Hem İsrail hem de Lübnan’daki siviller, bu uzun süren gerilimden en fazla zarar gören gruplar arasında yer alıyor.

İsrail’in hava saldırıları, Hizbullah’ın bölgedeki etkisini zayıflatmayı amaçlarken, aynı zamanda sivil kayıplarının artmasına da neden oluyor. Lübnan’daki bazı yerel yetkililer, sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu belirterek uluslararası toplumu acil bir ateşkes çağrısı yapmaya davet etti. Bununla birlikte, İsrail, Lübnan’dan gelebilecek her türlü saldırıya sert karşılık vereceğini defalarca yineledi​.

ABD’nin bölgedeki varlığı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu gerilimdeki ABD’nin duruşunu bir kez daha netleştirdi. ABD, İsrail’e yönelik artan tehditlere karşı İsrail’e gelişmiş savunma sistemleri ve askeri yardım gönderme kararı aldı. Austin, İsrail’in Lübnan’a karşı askeri operasyonlarında BM Barış Gücü’nün ve sivillerin güvenliğine dikkat etmesi gerektiğini vurgularken, aynı zamanda insani krizin daha da derinleşmemesi için diplomatik çözümler aranması gerektiğini belirtti​.

ABD, İsrail’e ileri teknoloji füze savunma sistemleri yerleştirerek, İran ve Hizbullah gibi grupların saldırılarına karşı önlem almayı hedefliyor. Bölgede yükselen gerilim, İran ve Irak gibi ülkeleri de yakından ilgilendiriyor. İran, İsrail’e karşı geniş çaplı bir savaş başlatılmasını istemese de, bölgedeki Hizbullah ve diğer müttefiklerine askeri destek sağlayacağını açıkça belirtti.



İsrail, Gazze ve Lübnan arasındaki çatışmalar artarak devam ediyor. İsrail, Hamas’a karşı kara harekâtını genişletirken, kuzeyde Hizbullah güçlerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Hem Gazze hem de Lübnan’da sivillerin yoğun kayıplar verdiği bu çatışmalar, insani krizi derinleştiriyor ve bölgede daha büyük bir savaş riski yaratıyor.

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