İsrail-Gazze ve Lübnan’da çatışmalar tırmanıyor

2024’ün Ekim ayı, Ortadoğu’da İsrail-Gazze ve İsrail-Lübnan hattında gerilimin en üst seviyeye ulaştığı bir dönem olarak kaydedildi. İsrail, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde yürüttüğü faaliyetlere karşı başlattığı kara harekâtını genişleterek Gazze’nin kuzey bölgelerine yoğun askeri müdahalelerde bulunuyor. İsrail tankları ve zırhlı araçlarının Gazze Şehri’nin çeşitli bölgelerinde ilerlediği bildirilirken, Hamas güçlerinin yeraltı tünelleri ve sivil alanlar üzerinden savunma yapmaya çalıştığı belirtildi.

İsrail’in Gazze’ye Yönelik Kara Harekâtı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), kara harekâtının asıl amacının Hamas’ın operasyonel ve lojistik altyapısını yok etmek olduğunu vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, Hamas’ın 7 Ekim’de başlattığı saldırılarla İsrail topraklarında 1.400’den fazla kişinin ölümüne ve yüzlerce rehinenin alınmasına yol açan saldırılara yanıt olarak bu operasyonların genişletileceğini açıkladı. Netanyahu, Hamas’ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İsrail’in güvenliği için kritik bir önem taşıdığını vurgularken, Gazze’ye yönelik operasyonların devam edeceğinin altını çizdi.

Gazze’de insani kriz derinleşiyor

İsrail’in yoğun hava saldırıları ve kara harekâtı, Gazze Şeridi’nde büyük bir insani krize yol açmış durumda. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, saldırılarda 8.000’den fazla kişi hayatını kaybederken, bu ölümlerin yaklaşık üçte biri çocuklardan oluşuyor. Yüzbinlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalırken, bölgeye insani yardım ulaştırmak neredeyse imkânsız hale geldi. Gazze Şeridi’nde elektrik ve su altyapısının büyük oranda çöktüğü, hastanelerin kapasitesinin ise aşıldığı rapor ediliyor.

İsrail hükümeti ise bu insani krizle ilgili olarak Hamas’ın sivil halkı canlı kalkan olarak kullanarak durumu daha da kötüleştirdiğini iddia ediyor. İsrail ordusu, sivil hedefleri önceden uyararak boşaltma çağrısı yaptığını ve hedeflerin daha çok Hamas’ın askeri altyapısına yönelik olduğunu savunuyor. Ancak bölgedeki gözlemciler, sivillerin kaçabilecekleri güvenli bölgelerin kalmadığını, bu yüzden büyük bir insani felaketin yaşandığını belirtiyor.

Lübnan’da Hizbullah ve İsrail Çatışmaları

Gazze’deki çatışmalar şiddetlenirken, İsrail’in kuzeyinde Lübnan’la olan sınırda da gerilim artıyor. Lübnan’daki Hizbullah güçleri, İsrail’in kuzeyindeki yerleşim bölgelerine füze saldırıları düzenliyor ve bu durum İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarıyla yanıt vermesine yol açıyor. İsrail, Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki askeri tesislerini hedef alırken, Beyrut’un da bombardıman altında kaldığı bildiriliyor. İsrail ordusu, Hizbullah’ın İsrail’e saldırmaya devam etmesi halinde operasyonlarını genişleteceği uyarısında bulundu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının durmaması halinde, Hizbullah’ın daha geniş çaplı bir karşılık vereceğini belirtti. Bölgedeki uzmanlar, Hizbullah’ın İsrail’e karşı daha büyük bir askeri harekâta hazırlandığını ve bu çatışmaların hızla bir bölgesel savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Joe Biden: Askeri yardım devam edecek

Ortadoğu’daki bu artan gerilim, uluslararası toplumda büyük bir endişeye yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Avrupa Birliği, Gazze’deki sivil kayıpların artması ve Lübnan’daki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine acil ateşkes çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, hem İsrail’i hem de Hamas’ı sivil halkın korunması konusunda daha sorumlu davranmaya davet etti. Guterres, çatışmaların insani boyutlarının giderek arttığını ve bu durumun bölge halkı üzerinde uzun süreli etkiler bırakacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail’e desteklerini sürdürdüklerini, ancak aynı zamanda Gazze’deki sivil halkın korunmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Biden, İsrail’e yönelik askeri yardımın devam edeceğini ancak insani yardım koridorlarının açılması için de çalıştıklarını vurguladı.

Bölgedeki diplomatik çabalar ise şu ana kadar bir sonuç vermedi. İsrail, Hamas’ın elindeki rehine krizinin çözülmeden ve Hamas’ın askeri kapasitesini ortadan kaldırmadan bir ateşkesi düşünmediğini belirtti. Öte yandan, İran başta olmak üzere bölgedeki bazı ülkeler ise Hamas ve Hizbullah’a desteklerini sürdürüyor. İran, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durmaması halinde çatışmalara doğrudan müdahil olabileceğini ifade etti. Bu durum, çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşme riskini artırıyor.

Lübnan’daki insani durum

Lübnan’da Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar, özellikle güney Lübnan’da sivil halk üzerinde büyük bir baskı yaratmış durumda. İsrail’in hava saldırıları nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, altyapı da ciddi şekilde hasar gördü. Beyrut’un bazı bölgelerinde ise elektrik kesintileri ve su sıkıntısı yaşanıyor. Lübnan hükümeti, İsrail’in saldırılarını egemenlik ihlali olarak nitelendirirken, uluslararası toplumdan acil yardım talebinde bulundu.

Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç gibi insani yardım kuruluşları, Lübnan’daki sivillere yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürse de güvenlik durumu yardımların etkin bir şekilde dağıtılmasını zorlaştırıyor. Lübnan’daki insani durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.

ABD, İsrail’i Lübnan‘daki BM barış güçlerine ateş açmayı durdurmasını istedi.

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