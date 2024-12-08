861 yıllık Notre-Dame Katedrali, görkemli törenle ziyarete açıldı

Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi olan 861 yıllık Notre-Dame Katedrali, 15 Nisan 2019’da çıkan yangının ardından yürütülen 5 yıllık restorasyonun tamamlanmasıyla dün düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını yeniden açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğini yaptığı törene ABD’nin eski başkanı Donald Trump, İngiltere tahtının varisi Prens William, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Elon Musk ve ABD Başkanı Joe Biden’in eşi Jill Biden gibi önemli isimler katıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı duygusal konuşmada, katedralin restorasyonu için bağış yapan 340 binden fazla kişiye teşekkür ederek, “Notre-Dame’ı 5 yıl içinde daha güzel bir hale getirme hedefimizi gerçekleştirdik” dedi. Macron, konuşmasını “Yaşasın Notre-Dame de Paris, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fransa!” sözleriyle sonlandırdı.

Törende dini bir seremoni düzenlenirken, tören Fransız milli marşıyla sona erdi. Restorasyon sırasında 2 binden fazla ustanın çalıştığı katedral, tarihi ve mimari bütünlüğünü koruyarak eski ihtişamına kavuştu. 2019’daki yangında çatısı tamamen çöken ve çan kulesi yıkılan Notre-Dame Katedrali’nin restorasyonu için 846 milyon euro bağış toplanmıştı.

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