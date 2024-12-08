61 yıllık Baas Rejimi sona erdi: Beşşar Esed’in akıbeti merak ediliyor!

Baas Rejimi sona erdi… Suriye’de 1963’te darbeyle iktidara gelen Baas Partisi’nin 61 yıllık hakimiyeti, rejim karşıtı grupların başkent Şam’a girmesiyle sona erdi. Esed’in Şam’dan ayrıldığı ve Humus’a iniş yaptığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.Suriye’de 1963 yılında darbeyle iktidara gelen Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı çöktü. Başkent Şam’da rejim karşıtı grupların kontrolü sağlamasıyla Beşşar Esed rejiminin sonu geldi. Göstericiler, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanı gibi kritik noktalara girerken, rejim güçlerinin kentten çekilmesi dikkat çekti.

Başkent Şam’daki kontrolü kaybeden Beşşar Esed’in nerede olduğu ise belirsizliğini koruyor. Uçuş takip sitelerindeki bir uçağın Şam’dan kalkıp Humus yakınlarında radardan kaybolması, Esed’in ülkeden ayrıldığına dair iddiaları güçlendirdi.

Beşşar Esed Nereye Gitti? Şam’dan Kalkan Uçak Şüphe Uyandırdı

Suriye’nin başkenti Şam’dan Lazkiye’ye doğru hareket eden ve son olarak Humus üzerinde görülen bir uçağın radardan kaybolması, Esed’in kaçtığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber, Beşşar Esed’in güvenli bir bölgeye götürüldüğü yönünde spekülasyonlara neden oldu.

Uçağın 1600 fit yükseklikte “olağandışı manevralar” yaparak aniden radardan kaybolması, birçok kişi tarafından “Esed ülkeden kaçtı” iddialarını doğurdu. Rejim kaynaklarından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Savunma ve İçişleri Bakanlığı Düşerken, Sednaya Cezaevi Kontrolden Çıktı

Suriye’de göstericilerin ayaklanması, başkent Şam’da rejim karşıtı silahlı grupların birçok bölgeye girmesiyle yeni bir boyuta ulaştı. Rejim karşıtı gruplar, başkentin güney banliyölerine ve merkezine girerek kritik kamu binalarının kontrolünü ele geçirdi.

Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanındaki rejim unsurları çekilirken, Sednaya Cezaevi’ndeki mahkumlar da göstericiler tarafından serbest bırakıldı. Sednaya Cezaevi, rejimin işkenceleriyle ünlenmiş, Esed rejiminin simgelerinden biri olarak biliniyordu.

Heyet Tahrir Şam’dan Kritik Uyarı: Kamu Binalarına Yaklaşmayın!

Şam’daki gelişmelerin ardından, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), sosyal medyada bir açıklama yaptı. Şera, kamu kurumlarına yaklaşılmaması gerektiğini ve bu kurumların eski Başbakan Muhammed Gazi el-Celali’nin kontrolünde kalacağını belirtti.

Eş-Şera, kamu binalarına zarar verilmemesi ve havaya ateş açılmaması çağrısında bulundu. Bu açıklama, Suriye’de yeni bir siyasi geçiş dönemine işaret eden önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Başbakan’dan ‘Yeni Yönetimle İşbirliğine Hazırız’ Mesajı

Beşşar Esed rejiminin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Suriye, halkın seçeceği bir hükümete emanet edilecektir. Biz, her türlü desteği sağlamaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan, kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunarak, yeni yönetime geçiş sürecinde sorunsuz bir devir için her türlü işbirliğini yapacaklarını belirtti. Celali’nin bu açıklamaları, rejim yetkililerinin teslim olma sürecine girdiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Suriye’de Şehir Şehir Kontrol Kaybı: Halep, İdlib, Hama ve Son Olarak Şam

Suriye‘de rejim, 2011’de başlayan halk ayaklanmalarından bu yana birçok bölgedeki kontrolünü yitirmişti. 2024 yılının sonlarına doğru başlayan ayaklanmalar, özellikle Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi stratejik bölgelerde rejimin büyük ölçüde güç kaybetmesine neden olmuştu.

30 Kasım: Halep’in merkezinin büyük bir kısmı rejim karşıtı grupların kontrolüne geçti.

1 Aralık: İdlib genelinde rejim güçleri kontrolü kaybetti.

5 Aralık: Hama kent merkezi, rejim güçlerinden alındı.

6 Aralık: Ürdün sınırındaki Dera ili, muhalifler tarafından kontrol altına alındı.

7 Aralık: Suveyda ili, rejim karşıtı grupların kontrolüne geçti.

8 Aralık: Şam’da rejim karşıtı gruplar, kent merkezine hakim oldu.

Bu gelişmelerle birlikte, 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi yönetimi sona ermiş oldu.

Beşşar Esed’in Kaçış Senaryoları Tartışma Konusu

Rejim karşıtı grupların Şam’a girmesi ve kamu binalarının kontrol altına alınmasının ardından gözler Beşşar Esed’e çevrildi. Rejimin en önemli simgesi olan Esed’in nerede olduğu belirsizliğini korurken, Humus’a indiği iddia edilen bir uçak, dikkatleri bu bölgeye çekti.

Uluslararası uçuş takip sitelerindeki verilere göre, Şam’dan kalkan bir uçağın Humus’un batısında radardan kaybolması, Esed’in kaçtığına dair şüpheleri artırdı. İddialara göre, uçak alçak irtifada uçuş yaparak tespit edilmemeye çalıştı ve bu süreçte olağandışı manevralar gerçekleştirdi.

Baas Rejimi Nasıl İktidara Geldi, Nasıl Sona Erdi?

1963: Arap Sosyalist Baas Partisi, Suriye’de darbeyle iktidara geldi.

1970: Hafız Esed, parti içi darbeyle yönetimi ele geçirip Suriye Devlet Başkanı oldu.

2000: Beşşar Esed, babasının ölümünün ardından Baas rejiminin başına geçti.

2011: Halk, özgürlük ve reform talepleriyle sokaklara çıktı, ancak rejim bu talepleri şiddetle bastırdı.

2024: Halk ayaklanmaları, rejimin Şam başta olmak üzere birçok bölgeden çekilmesine neden oldu. 61 yıllık Baas rejimi, Esed ailesinin 53 yıllık iktidarıyla birlikte çöktü.

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