ABD’de yeni bir George Floyd vakası daha yaşandı

ABD’de 2020 yılında siyahi George Floyd polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmişti. Benzer bir olayın 18 Nisan’da yaşandığı ortaya çıktı. ABD’nin Ohio eyaletinin Canton bölgesinde polis tarafından gözaltına alınan 53 yaşındaki siyahi Frank Tyson’ın gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiğini açıklandı. Tyson’ın ölümünün ardından soruşturma başlatılırken olay sırasında kaydedilen polisin vücut kamerası görüntüleri Tyson’ın polisin şiddeti sonucu öldüğünü ortaya çıkardı.

Polis boynundan dizini çekmedi

Polis 30 saniye boyunca dizini çekmedi 18 Nisan’da yaşanan olayda bir trafik kazası ihbarının ardından harekete geçen polis, olay yerinden kaçan 53 yaşındaki Frank Tyson’ı bir barda gözaltına almaya çalıştı. Polisin kamerası görüntülerinde, 2 polis tarafından yere yatırılarak ters kelepçe takılan Tyson’ın bir diğer polisin de orantısız saldırısına maruz kaldığı görülüyor. Görüntülerde, üçüncü bir polisin diziyle boynuna bastırarak nefes almasını zorlaştırdığı siyahi Tyson’ın defalarca “Nefes alamıyorum” dediği anlaşılıyor. Tyson’ın boynundan 30 saniye boyunca dizini çekmeyen polis birkaç dakika sonra Tyson’ın hareketsiz kaldığını fark ederek siyahi Amerikalının nabzını kontrol ediyor ve ardından kalp masajına başlıyor. Ambulansın olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırılan Tyson’ın daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Olaya karışan polisin ise soruşturma için açığa alındığı kaydedildi.

George Floyd olayını anımsattı

Tyson’ın polis şiddeti sonucu ölmesi 2020 yılında benzer şekilde hayatını kaybeden George Floyd’u hatırlattı. Floyd, 2020’de gözaltına alınan Floyd, polis memurunun 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması sonucu defalarca kez “Nefes alamıyorum” demişti. Floyd daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ABD’de emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durdurulan siyahi Dexter Reed, çıkan çatışma sonucu öldürüldü.

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