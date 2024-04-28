Kanada’da Filistin için destek kampı kuruldu
ABD'nin ardından Kanada'daki McGill Üniversitesinde de Filistin'e destek için kamp kuruldu.
ABD’de çok sayıda üniversitede Filistin’e destek gösterileri düzenlenirken Kanada’nın önde gelen üniversitelerinden McGill’de de öğrenciler kamp kurarak protestoya başladı.
Kanada’da Filistin desteği
Göstericiler, yayımladıkları afişte “Üniversitemizin soykırıma ortak olmasına izin vermeyeceğiz.” mesajı vererek Filistin’e destek çağrısı yaptı.
McGill Üniversitesinin Montreal kampüsünde toplanmaya başlayan öğrenciler, açık alana kamp kurdu.
“Yaşa Filistin” ve “Yatırıma Son” sloganları atan öğrenciler, üniversitenin İsrail’in Gazze’deki saldırılarını destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara son vermesi çağrısında bulundu.
Kampüs dışına çok sayıda polis aracı sevk edildi.
McGill Üniversitesinde öğrenciler, şubat ayında da Gazze’ye destek için açlık grevi gerçekleştirmişti.
ABD, Gazze‘nin kuzeyine 25 binden fazla öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdi.
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