ABD’den İsrail’e 4 milyar dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’e yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın teslimatını hızlandırmak için bir deklarasyona imza attığını duyurdu. Biden yönetiminin uyguladığı “kısmi silah ambargosu” kararı da geri çekildi.

ABD’den Silah Teslimatına Hızlı Onay

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, “Acil durum yetkilerini kullanarak İsrail’e yaklaşık 4 milyar dolar tutarında askeri yardımın teslimatını hızlandırmak için bir deklarasyona imza attım” dedi. Rubio, Biden döneminde uygulanan kısmi silah ambargosunun kaldırılmasının, Trump yönetiminin İsrail ile güçlü ittifakını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Rubio, Trump yönetiminin göreve başladığından bu yana İsrail’e yaklaşık 12 milyar dolarlık yabancı askeri satış onayladığını belirtti. Yeni kararın, İsrail’in İran ve diğer tehditlere karşı mücadelesinde kritik bir destek sağladığını vurgulayan Rubio, ABD’nin İsrail’in güvenliği için tüm araçları kullanmaya devam edeceğini dile getirdi.

Biden Dönemindeki Kısıtlamalar Kalktı

Marco Rubio’nun duyurduğu bu karar, Biden yönetimi tarafından alınan bazı silah tedariki kısıtlamalarını da iptal etti. ABD yönetimi, 8 Şubat’ta İsrail’e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan silah ve mühimmat satışına onay vermişti. Bu kapsamda:

2 bin 166 küçük çaplı bomba,

2 bin 800 adet 500 kilogramlık genel amaçlı bomba,

13 bin adet JDAM güdüm kiti,

Binlerce farklı kategoride bomba ve mühimmatın İsrail’e teslim edilmesi planlanıyor.

Biden döneminde, İsrail’in bazı silah taleplerine kısıtlama getirilmiş, özellikle sivillerin zarar görmemesi adına belirli mühimmat türlerinin satışına onay verilmemişti. Ancak yeni karar ile birlikte, bu ambargo tamamen kaldırıldı.

Trump Yönetimi İsrail’e Desteğini Artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile olan stratejik iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor. Marco Rubio, “Trump yönetimi, İsrail’in güvenliği için tüm diplomatik ve askeri araçları kullanmaya devam edecektir” diyerek, bu yeni silah desteğinin İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruması için kritik olduğunu vurguladı.

Yeni karar, özellikle İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonları sürerken geldiği için uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açabilir. ABD’nin İsrail’e sağladığı bu büyük çaplı askeri destek, Ortadoğu’daki gerilimi daha da artırabilir.

ABD yönetimi, ilerleyen günlerde İsrail’e ek askeri yardımların gündeme gelebileceğini de belirtiyor.