ABD’de Hristiyan okulunda dehşet: 2 Ölü, 6 Yaralı

ABD’nin Wisconsin eyaletindeki Abundant Life Christian School’da 15 yaşındaki bir kız öğrenci, sınıfta silahla ateş açtı. Olayda bir öğretmen ve bir genç öğrenci hayatını kaybederken, 6 öğrenci yaralandı.

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Madison Polis Şefi Shon Barnes, saldırganın Natalie Rupnow isimli bir öğrenci olduğunu ve kendisinin de olay yerinde intihar ederek yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis, saldırganın motivasyonunu henüz belirleyemediklerini ve ailesinin soruşturma ile iş birliği yaptığını ifade etti.

Saldırı anında okul hazırlıklıydı

Okulda daha önce yapılan aktif saldırgan eğitimi, öğretmenlerin olay sırasında hızlı hareket etmesine olanak tanıdı. Öğrenciler, öğretmenlerin talimatlarıyla kendilerini güvende tutmaya çalıştı. Okulun müdürü Barbara Wiers, öğrencilerin “korkmuş ama bilinçli” davrandığını belirtti.

Kurallar ve güvenlik önlemleri

Okul yetkilileri, sınıf kapılarının otomatik olarak kilitlendiğini ve giriş çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiğini söyledi. Ancak saldırganın silaha nasıl eriştiği hâlâ bilinmiyor.

Yaralıların durumu

Saldırıda yaralanan altı öğrenciden ikisinin durumu kritik. Hastanede tedavi gören diğer dört öğrenciden ikisi taburcu edildi.

Olayla ilgili konuşan Wisconsin Valisi Tony Evers, “Tüm Madison halkına sabır diliyorum” derken, ABD Başkanı Joe Biden, okullardaki silahlı saldırılara karşı Kongre’yi acil eyleme geçmeye çağırdı.

ABD’de artan okul saldırıları

2024 yılında ABD genelinde okullarda 300’den fazla silahlı olay yaşandığı rapor edilirken, bu saldırının nadir görülen bir durum olan kadın bir saldırgan tarafından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Abundant Life Christian School, soruşturma tamamlanana kadar kapalı kalacak. Toplum, kayıplar için yas tutarken, yetkililer benzer olayların önlenmesi için çözüm yolları aramaya devam ediyor.

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