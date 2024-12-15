Trump’ın yeni dönemi: Devin Nunes istihbarat danışma kurulu başkanı oldu

ABD’nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’teki görev teslimine kısa bir süre kala önemli atamalarını duyurdu. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’ın CEO’su Devin Nunes’i Beyaz Saray İstihbarat Danışma Kurulu Başkanı olarak atadı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Nunes’in Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’ndeki tecrübesine ve Rusya soruşturmasındaki kritik rolüne dikkat çekerek, “Devin, ABD İstihbarat Topluluğu’nun işleyişini değerlendirmede bana bağımsız ve etkili bir danışmanlık sunacak” dedi. Ayrıca Nunes’in, bu görevi yürütürken Truth Social CEO’luğu görevine de devam edeceğini belirtti.

Grenell başkanlık elçisi oldu

Trump, istihbarat alanındaki diğer önemli atamasında, eski istihbarat başkanı Richard Grenell’i başkanlık elçisi olarak seçtiğini duyurdu. Grenell, Venezuela ve Kuzey Kore gibi stratejik öneme sahip bölgelerde özel görevler üstlenecek. Trump, açıklamasında, “Grenell, dünyanın en hassas noktalarında etkili çözümler üreterek hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin bu yeni atamaları, istihbarat ve diplomasi alanındaki yaklaşımlarına dair ipuçları verirken, politikalarının yönünü de şekillendirecek.

ABD Başkanı Joe Biden, çoğunluğu şiddet içermeyen suçlardan hüküm giyen 39 kişiyi affetti, Covid-19 salgını sırasında ev hapsinde olan 1500 kişinin cezasını hafifletti. Bu adım, ABD tarihindeki bir günde verilen en fazla başkanlık affı olarak kayıtlara geçti.

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