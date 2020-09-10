ABD’nin Kabul Etmediği Kübalı Muhalif Meksika’da Ölümü Bekliyor

45 yaşındaki Ramón Arboláez adlı Kübalı, bir yıl önce ABD’ye ulaşmak için geldiği Meksika’da hastalandı. Meksika’da kanser teşhisi konulan Arbolaez, tıbbi tedavi alamayacak ve 35 kilo vermiş durumda ülkenin bir sınır kasabasında yaşam mücadelesi veriyor.

17 Temmuz’da ABD’ye yaptığı sığınma talebi reddedilen Kübalı’ya Guatemala veya Honduras’a dönüp orada sığınma talep etmesi “tavsiye” edildi.

Arboláez’in durumu kötüleştikçe, Temmuz ayı sonlarında Matamoros’taki ABD Konsolosluğu’na tıbbi tedavi için B2 ziyaretçi vizesi başvurusunda bulundular. Arbolaez’in eşi Santana Hurtado, bu başvurunun da reddedildiğini söyledi.

Arboláez vakası, Miami’deki Jackson Memorial Hastanesi doktorları tarafından incelendi ve ABD’de değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.

Küba vatandaşlığından çıkarılan ve ülkeye girişi yasaklanan kanser hastası şu an vatansız statüsünde.

Arboláez, Küba’nın uluslararası üne sahip muhaliflerinden Guillermo Fariñas’ın oluşturduğu bir grupla faaliyet gösteriyordu. Arbolaez’in ABD’ye kabul edilmemesi halinde bunun Kübalı muhalifler için bir felaket olacağını belirten Farinas, “Eğer Ramon ölürse Küba hükümeti bunu muhalefeti itibarsızlaştırmak için kullanacaktır.” dedi.