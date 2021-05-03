ABD’nin New Jersey eyaletinde ‘Aşı olana bedava bira’ kampanyası

ABD’nin New Jersey eyaletinde koronavirüse karşı aşılamayı teşvik etmek için ‘Aşı olana bira’ kampanyası başlatıldı. New Jersey Valisi Phil Murphy, Mayıs ayı içerisinde Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan 21 yaş üstü herkesin, aşı kartlarını göstermelerini halinde anlaşmalı bazı noktalardan biralarını alabileceğini duyurdu.

Kampanyayı Twitter hesabından paylaşan Vali Murphy, anlaşmalı dükkanları duyurdu.

Dokuz milyon nüfusa sahip eyalette, şu ana kadar 3 milyondan fazla kişi aşılandı. Vali Murphy, eyaletteki yetişkinlerin yüzde 70’inin aşılanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Aşı olana bira kampanyası fikri yeni değilken, Demokrat Vali Murphy’in teşviği ülke genelinde ilk niteliği taşıyor.