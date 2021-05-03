Korona aşısı olanlar seyahat yasağından muaf mı?

Türkiye’de korona aşı çalışmaları 14 Ocak 2021’de başladı. Türkiye’de Sinovac ve BioNTech aşıları uygulanıyor. Kısa süre içerisinde Rus aşısı yani Sputnik V aşısı kullanılmaya başlanacak. Aşı olanlar ise yasaklardan muaf olup olmayacaklarını merak ediyor.

Korona aşısı olanlara yönelik şimdilik bir muafiyet bulunmuyor. Pek çok ülkede aşı olanların bazı kısıtlamalarda muaf tutulduğu biliniyor. Aşı olanların sayısı arttıkça da Türkiye’de bazı kısıtlamaların kaldırılacağı ifade ediliyor. Ancak şimdilik böyle bir uygulama yok.