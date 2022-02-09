Abu Dhabi’de patlama meydana geldi! Çelişkili ifadeler var

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başkenti Abu Dhabi’de, bir binada meydana gelen patlama ülkede paniğe yol açtı. Abu Dhabi Sivil Savunma Ekipleri patlamanın gaz sızıntısından meydana geldiğini açıkladı.

Ülkedeki medya organları patlamanın Yemen’deki İran bağlantılı Houthi isyancıları tarafından yapıldığı ihtimalini öne sürüyor. Otelin çevresinde yoğun polis ve acil müdahale önlemleri alındı.

Abu Dhabi Sivil Savunma Kurumu da yangının kontrol altına alındığını ve herhangi bir yaralanma olmadığını doğruladı.

Abu Dhabi Sivil Savunma Ekipleri tarafından yayımlanan bildiride patlamanın gaz tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği açıklandı. Bildiride halk, resmi kaynaklardan bilgi almaya ve dolaşan söylentilerden ve yanlış bilgilerden kaçınmaya davet edildi.

ABD Roket veya drone saldırısı olabilir

Abu Dhabi’de meydana gelen patlamada çelişkili açıklamalarda yapıladı.

Abu Dhabi Sivil Savunması: Patlama gaz sızıntısından meydana geldiğini söylerken ABD Roket veya drone saldırısı olabileceğine dikkati çekerken ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Bir görgü tanığıda patlamanın kaldığı otelin yanında olduğunu ama “kesinlikle iki patlama duyduk.” açıklamasında bulundu.

Abu Dhabi’de meydana gelen patlamada çelişkili açıklamalar. Abu Dhabi Sivil Savunması: Patlama gaz sızıntısından meydana geldi. ABD: Roket veya drone saldırısı olabilir. Görgü tanığı: Patlama, otelimizin yanındaydı, yangın gibi görünüyor. "Ama kesinlikle iki patlama duyduk." pic.twitter.com/fT2tDHyDeG — NationalTurk (@nationalturkcom) February 9, 2022

PATLAMA BREZİLYALI FUTBOL TAKIMININ KONAKLADIĞI OTELE YAKIN

Patlama, şehrin kalabalık bir bölgesinde, Palmeiras’ın oteline yaklaşık 20 km uzaklıkta meydana geldi. İngiliz ve Brezilya basını ise, patlamalardan birinin Brezilyalı futbol takımı Palmerias’ın konakladığı otelin yakınlarında meydana geldiğini duyurdu.