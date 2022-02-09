94. Oscar Ödülleri’nin adayları belli oldu

23 kategorideki adaylıkların açıklanacağı yayın, oyuncu Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan tarafından sunuldu.

Dolby Theatre’da sahiplerini bulacak 94. Oscar Ödülleri’nin adayları şu şekilde:

EN İYİ FİLM

Belfast

Coda

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

EN İYİ YÖNETMEN

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penelope Cruz, Parallel Mothers

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick Tick Boom

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Lewis, King Richard

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, Coda

Jessie Plemmons, The Power of the Dog

JK Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Parallel Mothers

The Power of the Dog

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Coda

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Drive My Car

Flee

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

EN İYİ YAPIM TASARIMI

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

EN İYİ KURGU

Don’t Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Tick, Tick… Boom!

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. The Machine

Raya and the Last Dragon

EN İYİ SES MİKSAJI

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

King Richard

Encanto

Belfast

No Time to Die

Four Good Days

EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON)

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

EN İYİ BELGESEL

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Riding with Fire

HALLE BERRY’DEN SİYAHİ KADINA BAKIŞ ELEŞTİRİSİ

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan tek siyahi kadın oyuncu Halle Berry adaylıklar açıklanmadan önce Akademi’yi eleştirmiş ve Oscar ödülü almasının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen kendisinden başka hiçbir Afrika kökenli kadının bu ödülü almamış olmasının hayal kırıklığını yaşadığını söylemişti.

Amerikan ABC kanalına konuşan Halle Berry, 2001’in sonunda Monster’s Ball filmindeki rolüyle En İyi Kadın ödülünü almasının üzerinden 20 yıl geçtiği halde başka bir siyahi kadının bu alanda Oscar almamış olmasına dikkat çekmiş ve “Herkes gibi, o gecenin birçok şeyin değişeceği anlamına geldiğini düşünmüştüm” demişti.

Sanatçı, Oscar’ı kazandıktan sonra istediği rolü oynama fırsatı olacağını düşündüğünü, fakat bunun da mümkün olmadığını dile getirmişti.

Berry, “Bence perspektifimizi değiştirmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü ödüllerin nasıl dağıtıldığını değiştiremeyeceğimiz çok açık” ifadesini kullanmıştı.