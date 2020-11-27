Ada Ülkesinde Salgının Başlangıcından Beri İlk Vaka Görüldü

Büyük Okyanus’un güneyindeki Bağımsız Samoa Cumhuriyeti’nde ilk kez Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkenin ilk vakasının 13 Kasım’da Avustralya’dan Samoa’ya dönen 70 yaşındaki bir erkek olduğu açıklandı.

İlk koronavirüs hastası eşiyle birlikte Tupua Tamasese Meaole Hastanesi’nde karantinaya alındı. Hastanın ülkeye geldiği uçakta bulunan 274 kişinin de karantinaya alındığı bildirildi.

Halkı sakin olmaya çağıran Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi “Endişelenecek bir şey yok. Bunun için uzun zamandır hazırlanıyoruz. Tıbbi personelimiz hazır ve yeterli tıbbi malzememiz var. Son 9 aydır koronavirüse karşı güvende olduğumuz için şükrediyorum. Şimdi Samoa halkından ricam dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişinin halihazırda uygulamakta olduğu önlemleri hepimizin uygulaması. Gördüğünüz gibi ben de bir maske takıyorum” dedi.