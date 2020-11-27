Erdoğan’dan Yeni Tedbir Sinyali: “Vatandaşlar Maske Takmıyor”

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ek bir tedbir kararı alınıp alınmayacağı yönündeki soruya “Vatandaşlar maalesef dikkat etmiyor, maske takmıyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” yanıtını verdi.

Vaka ve vefat sayılarının artmasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Erdoğan, “Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.” diye konuştu.

Erdoğan, aşı ithali ile ilgili olarak ise “Sayın Putin’le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var” dedi.

Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak da “Proje ve teknik boyutu hazır. İhale adımı atılacak” ifadesini kullandı.