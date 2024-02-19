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Afrika’da eşek derisi ticareti yasaklandı

Afrika Birliği, kıtada eşek popülasyonunun azalması sebebiyle eşek derisi ticaretine yasaklama getirdi.

Aslı19/02/2024
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Afrika Birliği, kıtada eşek popülasyonunun azalması sebebiyle eşek derisi ticaretine yasaklama getirdi.

Afrika Birliği, kıtadaki eşek popülasyonunun azalmasından ötürü eşek derisi ticaretini yasakladı.

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1 Afrika Birliği toplantısı Etiyopya’da gerçekleştirildi
2 Eşek derisi talebi arttı
3 33 milyon eşek korunmuş oldu
4 Afrika’da eşeklerin önemi büyük
5 Çin eşek derisinde jelatin üretiyor
6 Çin’de her yıl 4 milyon eşek kesiliyor

Afrika Birliği toplantısı Etiyopya’da gerçekleştirildi

Afrikalı liderler, hafta sonu Etiyopya’da yapılan 37’nci Afrika Birliği Zirvesi’nde eşek derisi ticaretine yasak getirdi.

Eşek derisi talebi arttı

Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin eşek derilerinden elde edilen jelatine olan talebi, son yıllarda dünya eşek popülasyonunun büyük bölümünü barındıran Afrika’da tepkilere yol açmıştı.

33 milyon eşek korunmuş oldu

Karar sonrası açıklama yapan İngiltere merkezli eşekleri koruma derneği “The Donkey Sanctuary”, kararla hem 33 milyonluk eşek popülasyonunun hem de işlerinde hayvanları kullanan binlerce yerel topluluğun geçim kaynaklarının korunduğunu belirtti.

Afrika’da eşeklerin önemi büyük

Dünyadaki eşek popülasyonunun üçte ikisini barındıran Afrika’da, eşekler hem taşımacılık hem de ulaşım için yaygın olarak kullanılıyor.

Çin eşek derisinde jelatin üretiyor

Çin’in Afrika ülkelerinden eşek ithal etmesinin en önemli nedeni eşek derisinden elde edilen, “ejiao” adı verilen jelatin içeren ürünlere artan talep.

Çin’de her yıl 4 milyon eşek kesiliyor

Çin’de özellikle tıp alanında çok amaçlı kullanılan “ejiao” ürünlerine gençlik iksiri olarak bakılıyor ve istatistiklere göre bu ürünler için her yıl Çin’de 4 milyon eşek kesiliyor.

Afrika’daki eşek popülasyonunun gerilemesinin bir diğer nedeni de Çinlilerin eşek eti ithal etmesi.

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Aslı19/02/2024
6 1 dakika okuma süresi
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Aslı

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