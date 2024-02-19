Beşiktaş kulübünde Andrzej Duda ve transfer bilmecesi -1

Beşiktaş’ın Ernest Muci transferinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın, Al Musrati transferinde ise PSG Kulübünün müdahil olarak Beşiktaş’a kolaylık sağladığı yönündeki açıklama ve haberlerine iki kulüpten de yalanlama geldi.

“Andrzej Duda’nın Muci’nin transferinde hiçbir rolü yok”

İlk olarak Polonya gazeteleri Legia Varşova kulübünün açıklamasını koyarak: “Andrzej Duda’nın Muci’nin transferinde hiçbir rolü yok” diye yazdı.

Gazete Beşiktaş’ın Ernest Muci transferine Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın müdahil olduğu ve Beşiktaş’a kolaylık sağladığı yönündeki açıklama ve haberleri yalanlarken; Legia Varşova’nın X hesabından söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Muci’nin transferine karıştığı iddialarıyla ilgili Türk medyasında çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu size bildirmek isteriz. Yerel gazetecilerin yaratıcılığını biliyor ve anlıyoruz ama bu kez hayal gücüne fazla kapıldılar” denildi.

Ernest Muci, transferi Varşova kulübünün tarihinde bir rekor oldu

Wstellmach imzalı haberde Ernest Muci, Legia Warszawa’dan Beşiktaş’a transfer olduğunda, Türk medyasında bu transferin gerçekleşmesinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın büyük payı olduğu haberi yayılması üzerine Legia’nın açıklama yaptığını yazdı.

Hasan Arat’ın, Andrzej Duda’yı Krakow’daki Avrupa Oyunları organizasyonunu koordine ettiği dönemden tanıdığı iddia edildiği ve Beşiktaş kulübünün taleplerini on beş milyon avrodan on milyon avroya düşürmeyi kabul ettiği ancak bu rakamın da hâlâ yeni bir satış rekoru anlamına geldiğini yazdı.

Polonya Basını “Muci Türkiye’de servet kazanacak”

Muci’nin yeni kulübüyle 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı ve bu tutardan sezon başına net 1,8 milyon Euro kazanacağı de yer aldı.

Bu, Varşova kulübünün tarihinde bir rekor oldu. Şu ana kadar satılan en pahalı oyuncu, AS Monaco’nun 7 milyon Euro ödediği Radosław Majecki olmuştu.

Tabata transferinden sonra Beşiktaş’ta yeni bir rekor kırıldı

Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı duyuruda Ernest Muci’nin bonservisinin 10 milyon euro olduğu açıklandı.

Böylece Muci transferi, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor 8 milyon euro ile Rodrigo Tabata’ya aitti.

Öte yandan genç futbolcunun KF Tiran’dan Varşova’ya 500 bin Euro karşılığında geldiğini ifade eden Arnavut basını oyuncunun eski kulübünün bir sonraki transferden yüzde 10 pay hakkının bulunduğu kaydedilirken Tiran’ın rekor transferden mutlu olduğunu yazdı.

Portekiz Basını: Türkler Al Musrati anlaşmasında PSG’nin nüfuzunu garanti ediyor, Braga ise bunu reddediyor

OJOGO gazetesi editörü Perdo Cadima “Birinin bu veya başka bir anlaşmayı kabul etmesi için Başkan António Salvador’u araması tamamıyla yanlıştır. Bu özel durumda, Nasser Al-Khelaifi’nin Braga’nın yönetim eylemleri hakkında çıkarım yapmak için Başkan António Salvador’u araması tamamen yanlıştır. Resmi bir Braga kaynağı bunu asla kabul etmedi. Ayrıca 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ndour’un PSG’den kiralık olarak Braga’ya geldiğini hatırlamakta fayda var” diyerek konuya başka bir açıdan yaklaştı.

Portekiz’in Abola gazetesi: Al Musrati’nın işi zorlaşmıştı

Abola gazetesi ise Al Musrati’nin sezon boyunca bazı sakatlıklar yaşadığını Aralık ile Ocak ayları arasında yaklaşık bir buçuk ay boyunca sahalardan uzak kaldığını yazdı.

Gazete ayrıca Al Musrati’nin 2020 yılında Braga’ya geldiğini, V. Guimarão’dan kiralandığını ancak fiziksel sorunlar nedeniyle teknik direktör Artur Jorge’nin seçeneklerinde yer kaybettiğini, Ocak transfer döneminde, Cher Ndour’un PSG’den kiralık olarak gelmesiyle güçlendiğini Al Musrati için rekabetin arttığını da belirtti.

Portekiz’in Abola gazetesi Beşiktaş’ın, Al Musrati’nin zorunlu satın alma maddesini aktif hale getirdiğini, “sezon sonunda Türkler 12 milyon euro ödeyecek” ifadeleriyle hatırlattı.

Gazete, Libyalı oyuncunun Haziran ayının sonuna kadar olan opsiyonunu ilk maçta Fernando Santos’un oyuna sonradan sokarak Al Musrati’nin satın alma opsiyonunu hemen yapmış olduğunu yazdı.

Portekizli gazeteci Eduardo Pedrosa Costa ise “Al Musrati, Beşiktaş’taki maaşında önemli bir iyileşme görecek. Orta saha oyuncusu Braga’da yılda yaklaşık 300 bin euro kazanıyor. Artık Türk kulübünden yıllık 2,5 milyon euro alacak. Başka bir deyişle Portekiz’de aldığınızın sekiz katından biraz fazlasını alacaksınız.”dedi

Libyalı futbolcu, zorunlu satın alma opsiyonuyla Beşiktaş’a kiralandı. Braga’nın transfer için şimdiden 1 milyon euro alacağı ve satın alma opsiyonunun da 11 milyon olduğu belirtildi. Bu miktara hedeflere göre 2,5 milyon euro daha eklenecek.

Beşiktaş, Salı günü yaptığı açıklamada, Libyalı futbolcunun Sporting de Braga’ya kiralanmasından yalnızca dört gün sonra, Al Musrati için 11 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma maddesini devreye soktuklarını duyurdu.

Hüseyin Yücel: Hasan Arat, Ernest Muçi ve Al Musrati transferinde Polonya Cumhurbaşkanı ve PSG Başkanını devreye sokmasa bu transferi bitiremezdik” demişti