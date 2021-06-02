Amazon’dan Esrar Çıkışı! Kritik Kuralı Artık Uygulamayacak

Amazon yetkilisi Dave Clark bir blog yazısında, e-ticaret şirketinin kamu politikası ekibinin, esrarı federal düzeyde yasallaştırmayı amaçlayan yasa teklifini aktif olarak destekleyeceğini duyurdu.

Clark, Amazon’un artık Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenmeyen herhangi bir pozisyon için esrar kullanmama şartını aramayacağını da sözlerine ekledi.

Birçok ABD eyaleti esrar kullanımını yasallaştırmış olsa da, esrar hala federal düzeyde sınıflandırılmış bir madde.

Geçmişte ABD’deki büyük çoğunluktaki işverenler gibi esrar kullanım testleri pozitif çıkan kişileri işe almadıklarını söyleyen Clark, “Ancak, eyalet yasalarının ABD genelinde nereye taşındığı göz önüne alındığında, rotayı değiştirdik” dedi.

Amazon, şimdilik platformunda esrar satışına izin vermiyor.