İstanbul’da Metro Sefer Aralıkları Yeniden Düzenlendi
1 Haziran'da ülke genelinde başlayan normalleşme adımlarının ardından İstanbul'da metro seferleri yeniden düzenlendi.
Metro İstanbul, 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme takvimine göre düzenlenen yeni sefer tarifelerini açıkladı.
Açıklamaya göre sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceği pazar günleri haricinde metro seferleri saat 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dakika aralıklarla yapılacak.
Söz konusu metro ve diğer raylı sistem hatları şöyle;
M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
F1 Taksim-Kabataş
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği saat 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında saat 07.00-21.00 arasında işletme yapılacak.
Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı pazar günleri ise hatlar saat 06.00 ile 00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile çalışacak.
Pazar günleri M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro, F1 Taksim-Kabataş füniküler, T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1 Maçka-Taşkışla teleferik, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında sefer yapılmayacak.