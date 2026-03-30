ABD İran Savaşı! “İran’ı komple havaya uçuracağız”

ABD İran Savaşı! Donald Trump’tan tehdit üstüne tehdit

ABD İran Savaşı ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump, art arda açıklamalarını sürdürüyor.

Trump son olarak truth social sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Trump yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek için yeni ve daha makul bir yönetimle ciddi görüşmeler yürütüyor.”

“Büyük ilerleme kaydedildi, ancak herhangi bir nedenle kısa sürede bir anlaşmaya varılamazsa ki muhtemelen varılacaktır ve Hürmüz Boğazı derhal “ticarete açık” hale getirilmezse, İran’daki “varlığımızı”, onların tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Harg Adası’nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini) havaya uçurup tamamen yok ederek sonlandıracağız.”

“Bunlara şimdiye kadar bilinçli olarak dokunmadık. Bu, İran’ın eski rejimin 47 yıllık “terör saltanatı” boyunca katlettiği askerlerimiz ve diğer kişiler için bir misilleme olacaktır.”

Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdiği Pakistan tankerlerinin kendisine “hediye” olduğunu söyledi:

“Evet, İranlılar 15 maddelik planımızı kabul etti. 2 ek madde daha sunmaya hazırlanıyoruz. Ve ciddiyetlerini kanıtlamak için bize 8 petrol tankeri verdiler. Ve bugün bize başka bir hediye daha verdiler, 20 tanker. Yarın yola çıkıyorlar.”