Biden’ın Başka Bir Ofisinde Daha Gizli Belge Bulundu!

ABD medyasında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Joe Biden’ın danışmanları en az bir grup daha gizli belge keşfetti. Biden’ın Kasım ayında eski ofisinde Başkan Yardımcısı olduğu döneme ait gizli belgelerin bulunmasının ardından danışmanları başka yerleri de kontrol ederek önce NBC News’i, daha sonra da CNN’i bilgilendirdi.

NBC, ne düzeyde bir gizliliğe sahip olduklarının, tam olarak nerede bulunduklarının ve yeni ortaya çıkan belgeler için kaç belge olduğunun hala bilinmediğini bildirdi. Bununla birlikte kontrollerin tamamlanıp tamamlanmadığı da henüz netlik kazanmadı. Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı, ikinci bulgu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Joe Biden şaşırdı

İki gün önce başkanın özel danışmanı Richard Sauber, Biden’ın Penn Biden Center düşünce kuruluşundaki eski ofisinde başkan yardımcısı olduğu zamana ait yaklaşık on gizli belgenin bulunduğunu duyurdu. Biden’ın avukatları onları hemen Ulusal Arşivlere teslim etti.

Biden, Pazartesi günü kamuoyuna açıklanan keşfe yanıt olarak şaşırdı. Belgeleri oraya kimin getirdiğini veya içerdiklerini bilmiyor. Biden aynı zamanda soruşturmalarla “tam işbirliği” sözü verdi.

Politik olarak son derece patlayıcı buluntular

Biden için durum siyasi olarak son derece hassas. Çünkü benzer bir dava ile selefi Donald Trump, yaz aylarında bir skandala yol açmıştı. Biden daha sonra Trump’ı sert bir şekilde eleştirdi.

Görünüşe göre başka belgelerin bulunmuş olması, Cumhuriyetçilerin Biden’a yönelik saldırılarını güçlendiriyor. Trump, kurucu ortağı olduğu Truth Social ağında yeni bulguyla ilgili raporları paylaştı.

Cumhuriyetçi lider Elise Stefanik Çarşamba günü tweet atarak “Cevap talep edeceğiz, yozlaşmış FBI ve Adalet Bakanlığı’nı politize etmeyi bırakacağız ve Biden suç ailesinden hesap soracağız” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi’nde yeniden çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçiler, Biden’ı soruşturmalarla birlikte zorlamak istiyor.

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