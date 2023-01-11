Şebnem Korur Fincancı Tahliye Ediliyor

Fincancı’nın yargılandığı davada karar çıktı. Fincancı hakkında tahliye kararı verildi.

Şebnem Korur Fincancı’nın “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 7.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu temsilcileri, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da takip etti.

Savcı, önceki mütalaasını tekrarlayarak tutukluluğun devamını talep etti. Duruşmada konuşan Fincancı ise şunları söyledi:

Burada benimle dayanışma içinde olan herkese teşekkür ediyorum. Bu inanılmaz bir dayanışma. Bence ne karar verdiğinizden bağımsız olarak buna tanıklık etmek çok kıymetli. Nilgün Toker, ‘Yurttaşlık bir kolektif varoluş halidir’ diyor. Bu da bunu gösteriyor. Bunun öznesi olmayanlar varsa biz de yurttaş olabilme halimizi, kolektiviteyi yitirmiş oluyoruz. Herkesin yurttaşlık varoluşuna dahil olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Meslek örgütü de tam bunu sağlamaya dönük bir örgüttü.

Geçtiğimiz duruşmalarda da ifade etmiştim. Bu saldırının tabii ki bana dönük yanı var. İfade özgürlüğüne dönük bir yanı var. Korku iklimi yaratma konusunda irade koydukları muhakkak. Adliye önü de bunu işaret ediyor. Ama korkunun ecele faydası yok.

Hedef TTB. Tabii ki meslektaşlarımız şaşkınlıkla izliyor bunu. Şaşırma yetimizi kaybetmek demek mücadele irademizi de ortadan kaldıran bir durum. O yüzden biz şaşırmaya devam edeceğiz. Nasıl bir süreç işlerse işlesin biz şaşırmaya devam edeceğiz. Neymiş bizim suçumuz? Herkese eşit sağlık hizmeti istemişiz. Sağlığımızın bir tüketim nesnesi olarak tanımlanmasına bizim de nesnelere dönüşmeye karşı çıktığımız için. Şehir hastanelerine ödenecek olan, sadece bizim değil gelecekteki çocuklarımızın kazançlarını ipotek altına almalarına karşı çıktığımız için. 3-5 dakikada bir muayene olmaz dediğimiz için. Hekimlerin özlük haklarına sahip çıktığımız için, aylar sonra verilen ameliyat günlerine karşı olduğumuz için. Sağlıkta şiddete karşı çıktığımız için, pandemi sürecinde hakikati söylediğimiz için, sermayeye insanların peşkeş çekildiğini söylediğimiz için, doğaya, yeşile, tüm canlılara sahip çıktığımız için. Boğaziçi Üniversitesi’nde her gün duran meslektaşlarımızın yanında durduğumuz için biz hedefteyiz.

Demokrasinin, adaletin olmadığı bir ülkede sağlığın da olmayacağını söylediğimiz için, çalışma barışının bozulmasına karşı çıktığımız için hedefteyiz. TTB’nin hedefe alınması hiç şaşırtıcı değil. Ama adalete de bu hedef gösterilirken toplum öyle düşünmüyor. Toplum bu süreçte en güvendiği kurumlar arasına yerleştiriyor TTB’yi. İnsan öldürmek insanları cezaevinde tutmaya yetmiyor ama bilimsel görüş açıklayınca cezaevine atılıyorsunuz.”

Verilen öğle arasının ardından Şebnem Korur Fincancı hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ve tahliye kararı verildi.

Terör örgütü PKK’ya yakın bir kanal, Zap bölgesinde 17 PKK’lının kimyasal silah kullanılarak öldürüldüğünü iddia etmiş; adli tıp uzmanı Dr. Fincancı, kanalın yayınına katılarak TSK’nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

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