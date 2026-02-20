Donald Trump adeta çıldırdı

Donald Trump: Mahkemeyi tanımıyorum

CNN’e göre ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme’nin gümrük tarifeleriyle ilgili kararını öğrendikten sonra gazetecilerin de olduğu bir kahvaltıda öfkelendi.

Karar hakkında bağırıp çağırmaya başladı. Bunu sadece bir rezalet olarak nitelendirmekle kalmadı, aynı zamanda mahkemelere de saldırdı, bir noktada “bu a… k…mahkemeleri” diyerek küfürlü ifadeler kullandığı bildirildi.

Ardından başkan Trump, ABD Yüksek Mahkeme kararlarına uymayacağını şu sözlerle açıkladı:

“Birazdan, halen uygulanmakta olan gümrük vergilerine ek olarak, %10’luk küresel bir gümrük vergisi getirilmesi emrini imzalayacağım!”

“Anayasa Mahkemesi, yabancı güçler tarafından kontrol altına alınmış halde.”

“Gümrük vergileri değişmeyecek. Üstüne ilave bir %10 daha küresel vergi gelecek.”

“Şu ana kadar alınan vergiler geri ödenmeyecek. Gümrük vergileri kullanılmaya devam edilecek.”

“Ben CNN’e konuşmuyorum. Hep yalan haber yapıyorsunuz!”

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, kameraların açık olduğunu fark etmeden İran’a askeri saldırılar düzenleyeceğini duyurdu.

