Fenerbahçe Beko kupada finale yükseldi

Fenerbahçe Beko ikinci yarıda döndü
Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada ilk periyodu Türk Telekom deplasmanda 20-11 üstün tamamladı.
Ankara temsilcisi devreye de 42-34 önde gitti.
İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreği 60-56 önde tamamladı.
Kanarya, karşılaşmadan da 86-78 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 finalinde pazar günü Beşiktaş Gain ile karşılaşacak.
86-78
FENERBAHÇE BEKO-TÜRK TELEKOM
SALON: Sinan Erdem Spor Salonu
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu
1. PERİYOT: 11-20
2. PERİYOT: 23-22 (34-42)
3. PERİYOT: 26-14 (60-56)
4. PERİYOT: 26-22
FENERBAHÇE BEKO: Wade Baldwin 17, Brandon Boston 2, Tarık Biberovic 8, Mikael Jantunen 11, Khem Birch 2, Armando Bacot, James Metecan Birsen 3, Talen Hurton Tucker 29, Melih Mahmutoğlu, Nando De Colo 6, Onuralp Bitim 8
TÜRK TELEKOM: Ata Kahraman, Uros Trifunovic 10, Marko Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Kris Bankston 8, Kyle Allman 11, Berkan Durmaz, Kyle Alexander 9, Jordan Usher 8, Jaleen Smith 12