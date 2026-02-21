23 yaşındaki ABD vatandaşı federal ajan ateşiyle öldü

ABD’de geçen yıl Texas’ta yaşanan bir ölüm olayı, yeni yayımlanan belgelerle yeniden gündeme geldi. 23 yaşındaki ABD vatandaşı Ruben Ray Martinez’in, South Padre Island’da gece saatlerinde yaşanan bir trafik karşılaşması sırasında federal bir göçmenlik ajanı tarafından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın İç Güvenlik Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.

ABD’de kan donduran olay

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), cuma günü yaptığı açıklamada, Mart ayında yaşanan olayda sürücünün “bir Homeland Security Investigations özel ajanını kasten ezdiğini” ve bunun üzerine başka bir ajanın “kendini, meslektaşlarını ve kamuoyunu korumak amacıyla savunma amaçlı ateş açtığını” bildirdi.

Ancak bakanlık, 11 ay boyunca olayla ilgili neden kamuoyuna herhangi bir basın açıklaması yapılmadığı sorusuna yanıt vermedi.

HSI ekibi trafik kazası bölgesindeydi

Belgeler, federal ajanların yerel polisle birlikte göçmenlik uygulaması kapsamında görev yaptığını gösteriyor. ICE’in iki sayfalık iç olay raporuna göre, gece yarısından kısa süre sonra HSI görevlileri, yaralanmalı bir trafik kazasının ardından yoğun bir kavşakta trafiği yönlendirmekte olan South Padre Island polisiyle birlikte görev yapıyordu.

Mavi renkli dört kapılı bir Ford araç olay yerine yaklaştı. Rapora göre ajanlar sürücüye dur emri verdi. Sürücünün başlangıçta komutlara yanıt vermediği, ancak daha sonra durduğu belirtildi.

Ajanlar aracı çevreleyerek araçtakilere inmeleri yönünde talimat verdi. Rapora göre sürücü daha sonra “öne doğru hızlandı” ve bir HSI özel ajanına çarptı. Ajanın aracın kaputuna savrulduğu belirtildi. Bunun üzerine aracın yan tarafında bulunan bir HSI denetleyici özel ajan, açık sürücü camından içeri doğru birden fazla el ateş etti ve araç durdu.

Üç kurşunla öldü

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri sürücüye müdahale etti. Martinez ambulansla Brownsville’deki bir hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Araçtaki yolcu gözaltına alındı.

Raporda ismi gizlenen HSI ajanının dizinden yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Martinez’in annesi Rachel Reyes, oğlunun üç kurşunla vurulduğunu söyledi. Reyes, oğlunun olaydan yalnızca birkaç gün önce 23 yaşına girdiğini ve hafta sonunu kutlamak için San Antonio’dan South Padre Island’a gittiğini anlattı.

“O tipik bir gençti” diyen Reyes, “Hiçbir zaman gerçekten dışarı çıkıp hayatı deneyimleme fırsatı olmadı. Şehir dışına ilk kez çıkıyordu. İyi kalpli, mütevazı biriydi. Asla şiddete eğilimli biri değildi” ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürüyor

Rapora göre Texas Rangers olay yerine gelerek soruşturmanın ana sorumluluğunu üstlendi. Reyes, oğlunun bir federal ajan tarafından vurulduğunu yaklaşık bir hafta sonra öğrendiğini belirtti. Bir Ranger yetkilisinin kendisine olayın federal ajanların anlattığı şekilde gerçekleşmediğini gösteren video kayıtları bulunduğunu söylediğini aktardı.

Texas Kamu Güvenliği Departmanı, soruşturmanın hâlen “aktif” olduğunu açıkladı ve detay vermedi.

Ailenin avukatları, olayda şeffaflık ve hesap verebilirlik talep ettiklerini belirtti. Avukatlar yaptıkları açıklamada, “HSI’nin bir trafik kazası sahasında neden bulunduğunun ve bir federal memurun, yerel polis talimatlarına uymaya çalışan bir ABD vatandaşını neden vurduğunun tam ve adil şekilde soruşturulması kritik önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan soru işareti

ICE raporuna göre olaya karışan HSI ajanları, normalde limanlarda faaliyet gösteren sınır güvenliği görev gücünün parçasıydı. Son bir yılda ise farklı federal kurumların personeli göçmenlik uygulamalarına öncelik vermek üzere yeniden görevlendirildi.

Polis güç kullanımı uzmanı Geoffrey Alpert, bir federal ajanın aracın önünde konumlanmasının soru işareti yarattığını belirterek, “Aracın önünde durmazsınız, kendinizi tehlikeye atmazsınız. Böyle bir durumda bunun haklı görülebileceği bir senaryo yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Reyes ise oğlunun bilerek bir polis memuruna zarar vereceğine inanmadığını söyledi:

“Ona bir şans bile vermediler. Bu çok aşırı. Bundan başka pek çok şey yapabilirlerdi. Sanki önce ateş edip sonra soru soruyorlar.”

