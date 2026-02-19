Trump’tan İran mesajı: Kötü şeyler olur

Washington’daki Trump Barış Enstitüsü’nde düzenlenen Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, hem Gazze’deki barış sürecine hem de İran’la yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazze’de savaşın sona erdiğini vurgulayan Trump, İran konusunda ise net bir mesaj verdi: Anlaşma ya da farklı bir yol.

Trump: Barış sağlıyoruz

Kurulun açılış konuşmasını yapan Trump, Gazze Barış Kurulu’nun en somut sonuçlar verecek projelerden biri olduğunu söyledi. Gazze’nin karışık bir durumda olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir liderler grubu bizimle. Basit bir şey yapıyoruz: Barış sağlıyoruz. Söylemesi kolay ama barış için çalışıyoruz. 8 savaşı sona erdirdik. 9’uncusu yolda. En kolayı olmasını umuyordum ama en zoru oldu. Buradaki liderlerle birlikte bunu başarmak için çalışıyoruz. Steve ve Jared’a teşekkür ediyorum. Bu kurul en prestijli kurullardan bir tanesi. Buradaki tüm liderlere ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu bina barış için inşa edildi. Bu binaya benim adımı vermek istediler ve ilk geldiğimde Donald J. Trump yazıyordu. Kim düşünürdü ki, bu binanın ne için inşa edileceğini. Dışişleri Bakanlığı bu binayı aldı ve çok güzel şekilde inşa edildi. Daha parlak bir gelecek için çalışıyoruz. Orta Doğu ve Gazze halkı için hatta tüm dünya halkı için çalışıyoruz”

Gazze’ye 10 milyon dolar katkı

Trump, Gazze’de savaşın sona erdiğine dikkat çekerek ABD’nin Barış Kurulu’na 10 milyon dolar katkıda bulunacağını duyurdu. Gazze için yardım çalışmalarına 7 milyar doların üzerinde bağış yapıldığını aktaran Trump, “Gazze halkının ve Orta Doğu’nun daha parlak bir geleceğe sahip olması için birlikte çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

“İran nükleer silaha sahip olamaz”

Konuşmasının İran bölümünde Trump, anlaşma çağrısını yineledi ve “Önümüzdeki 10 gün içinde anlaşmaya varıp varamayacağımızı ya da İran konusunda daha ileri gitmemiz gerekip gerekmeyeceğini göreceğiz” dedi.

İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan Trump, Orta Doğu’daki barışın ancak nükleer silaha sahip olmayan bir İran ile mümkün olabileceğini belirtti.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’ın İranlılarla görüşmeler yürüttüğünü söyleyen Trump, “Orta Doğu’da bir adım daha ileri atabiliriz ya da atamayabiliriz. Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz” dedi.

“Katılmazlarsa çok farklı bir yoldan”

Tahran ile anlamlı bir anlaşma yapmanın tarihsel olarak zor olduğunu kabul ettiklerini belirten Trump, müzakerelerin iyi geçtiğini ancak olumsuz sonuca da hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı, “Şimdi, İran’ın, yaptığımız işi tamamlayacak bir yola bizimle çıkma zamanıdır. Eğer bize katılırlarsa bu harika olur. Katılmazlarsa da harika olur ama çok farklı bir yoldan” ifadelerini kullandı.

Trump, “Onlar nükleer silaha sahip olamazlar, yoksa Orta Doğu’da barış sağlanamaz” değerlendirmesinde bulundu.