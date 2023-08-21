Guatemala Seçimleri: Zafer Sosyal Demokratların

Guatemala Seçimleri: Guatemala’da cumhurbaşkanlığı için yapılan ikinci tur seçimleri sosyal demokrat Bernardo Arévalo kazandı. Yüksek Seçim Mahkemesi’ne göre, 64 yaşındaki rakibi Torres’e açık bir farkla galip geldi.

Guatemala’da, sürpriz Sosyal Demokrat aday Bernardo Arévalo, cumhurbaşkanlığı ikinci turda çalkantılı bir seçim kampanyasının ardından galip geldi. İlk turda oyların yüzde 11,77’sini alarak seçimi ikinci sırada tamamlayan Arevalo, ikinci turda yüzde 58 oyla seçimi önde bitirdi. Ulusal Umut Birliği Partisi’nden Sandra Torres ise yüzde 36’da kaldı.

64 yaşındaki Arévalo, dört yıl görev yaptıktan sonra yasal olarak yeniden aday olmasına izin verilmeyen muhafazakar görevdeki Alejandro Giammattei’nin yerini aldı.

Yüksek Seçim Mahkemesi’ne göre, “önemli bir olay” bildirilmedi. Mahkeme başka ayrıntı vermeden, “tarihi bir katılım” kaydedildiğini söyledi.

Guatemala’daki seçim süreci, siyasi seçkinlerin ve Başsavcılığın değişim umuduyla Arévalo’nun sürpriz yükselişini durdurmak için yasal araçlar kullanma girişimleriyle gölgelendi.

Avrupa Birliği bu konudaki endişesini dile getirmişti. Birkaç aday, tartışmalı nedenlerle ilk oylamadan çıkarıldı.

Guatemala Seçimleri: Arévalo şiddet ve sefaletle savaşmak istiyor

Arevalo, ülkenin demokratik olarak seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Juan José Arévalo’nun oğlu. Eğitim sistemini iyileştirmek, şiddet ve sefaletle mücadele etmek istiyor. Arévalo ayrıca Guatemala’daki yolsuzluğa ve demokrasinin aşınmasına karşı harekete geçmek istiyor.

Haziran ayında, beklenmedik bir şekilde ilk oylamada en güçlü ikinci aday oldu. Torres birinci oldu.

Her ay binlerce insan 17 milyon nüfusuyla Orta Amerika’nın en kalabalık ülkesinden ayrılıyor. Daha iyi bir yaşam arayışı içinde, çoğu ABD’ye kaçıyor.

Guatemalalılar için en önemli sorunlar suç, enflasyon ve işsizlik.

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