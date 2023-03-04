IAEA Başkanı Tahran’da

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun İran Ziyareti: Tahran’daki Görüşmeler ve Beklentiler

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, Tahran’daki görüşmelerine Cuma günü başladı.

Grossi, görüşmelerin iki önemli konu hakkında sürdüğünü ve büyük bir beklenti olduğunu söyledi.

Grossi, İran Atom Enerjisi Organizasyonu Başkan Muhammed İslami ile ortak düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerin işbirliği içerisinde devam ettiğini dile getirdi.

Grossi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile biraraya geldi ve ülkenin yönetiminden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran ile 2015 yılında İran nükleer programı konusunda bir anlaşma imzaladı ve 2018 yılında ABD bu anlaşmadan çekilmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, Cuma günü Tahran’daki görüşmelerine başladı. Görüşmeler, İran’ın daha önce bildirmediği alanlarda nükleer silah üretmeye yakın düzeyde zenginleştirilmiş uranyum izleri bulunmasıyla ilgili olarak yapılıyor. Rafael Grossi, görüşmelere dair gazetecilere yaptığı açıklamada, “İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında ilerleme sağlanması, konuların netleştirilmesi ve İran’daki nükleer program hakkında inandırıcı güvencelerin sağlanması için ortak çalışmalarımıza dair büyük bir beklenti var. İkincisi de İran ile yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz bilimsel ve teknik işbirliği” dedi. Grossi, İran Atom Enerjisi Organizasyonu Başkanı Muhammed İslami ile ortak düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerin işbirliği içerisinde devam ettiğini dile getirdi. Görüşme sonrasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yardımcısı Muhammed Cemşidi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, atom enerjisi kurumuyla işbirliği arttırmaya yönelik uzlaşı sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran, sık sık Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nu batılı ülkeler ve İsrail tarafından manipüle edilmekle suçluyor. Kurum, İran’ın bu ithamlarını kabul etmezken İran yönetimi de nükleer programlarının barış ve bilimsel amaçlı olduğunu nükleer silah geliştirmeye çalışmadıklarını söylüyor. İran ve aralarında ABD’nin de bulunduğu 6 ülke İran’la 2015 yılında İran’ın nükleer programı konusunda bir anlaşma imzaladılar. Ancak 2018 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD’yi bu anlaşmadan çektiğini açıklamıştı. Joe Biden’ın ABD başkanlığına seçilmesinin ardından İran’la anlaşmaya geri dönülmesi konusunda yeniden uluslararası müzakereler başladı.

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