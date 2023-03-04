Kuzey Kore-ABD Arasında Suçlamalar Artıyor

Kuzey Kore ABD’yi Silah Kontrolleri Anlaşmalarını Çökertmekle Suçluyor

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi dünyadaki silah kontrolleri anlaşmalarını çökertmekle suçladı. Pyongyang, kendi nükleer silahlarının bölgede güç dengesini sağlamak amaçlı olduğunu öne sürüyor. Bu açıklamanın ardından, Güney Kore ve Japonya’nın son hamlelerinin, ABD ve takipçilerinin askeri yığınaklarının tehlike çizgisini aştığını ve bunun tolere edilemeyeceğini gösterdiği belirtildi.

Bölgede ABD ve Güney Kore’nin Düzenlediği Askeri Tatbikatlar

Kuzey Kore yönetimi, ABD ve Güney Kore tarafından düzenlenen askeri tatbikatları doğrudan kendilerine yönelik düşmanca bir tavır olarak nitelendiriyor. 13-23 Mart tarihleri arasında düzenleyeceklerini duyurdukları ortak askeri tatbikat bildirisinin ardından bu açıklamayı yaptı. Buna göre, Kore Yarımadası ABD ve takipçileri tarafından yönlendirilen bir askeri genişleme şeması çerçevesinde dünyanın en büyük barut fıçısı ve tatbikat alanına dönüşüyor.

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