Trump Eski Avukatı Cohen’den Yarım Milyar Dolar İstiyor!

Trump, eski avukatı Cohen hakkında dava açıyor. Cohen’i avukat-müvekkil gizliliğini ihlal etmekle suçlayan Trump 500 milyon dolar tazminatta ısrar ediyor. Cohen, Trump aleyhindeki bir davada önemli bir tanık.

Hukuki kargaşanın ortasında, eski ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen’e dava açtı. Florida bölge mahkemesinde açılan bir hukuk davasında Trump, Cohen’in kendisine karşı yasal görevlerini ihlal ettiğini iddia ediyor.

Trump’ın iddiasına göre Cohen, gizli bilgileri aktardığı ve gerçek olmayanları yaydığı için müvekkiliyle gizlilik anlaşmasına uymadı. Bu “kötü niyetle” yapıldı. Trump, Cohen’den 500 milyon dolar tazminat talep ediyor. Eski avukatının ifadesi başlangıçta mevcut değildi.

Cohen’in itirafı iddianameye yol açtı

Cohen, New York’ta Trump aleyhindeki bir iddianamenin kilit tanığı. 56 yaşındaki Cohen, 2016 başkanlık seçimlerinden hemen önce porno oyuncusu Stormy Daniels’a kampanya sırasında Trump’la ilişkisi olduğu iddiası hakkında konuşmasını engellemek için 130.000 dolar sus payı ödediğini itiraf etti.

Sus parası ödemesinin kendisi yasa dışı değildir. Bununla birlikte, paranın Trump’ın emlak imparatorluğu tarafından Cohen’e geri ödenmesi, yanlış bir şekilde çok sayıda dilimde yasal ücret olarak kaydedildi. Cohen sonunda üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Kongre’ye yalan söylemekten de suçunu kabul etti.

Cohen, Mart ayı sonlarında Trump’ı ABD tarihinin ilk eski başkanı olarak suçlamak için oy kullanan New York’taki büyük jüri önünde ifadesini tekrarladı. Cumhuriyetçi, Nisan ayı başlarında suçsuz olduğunu iddia etti.

Birçok konuda merkezi figür

Cohen, on yıldan fazla bir süre Trump için çalıştı ve Cumhuriyetçi ile ilgili birçok meselede merkezi bir figürdü. Avukat, ikisi arasında ayrılık meydana gelene kadar genellikle Trump’ın “temizleyicisi” olarak tanımlandı.

Trump’ın avukatları, Cohen’in güvenilirliğini defalarca sorguladı. Hile yapmaktan ve yalan söylemekten hüküm giydiğini iddia ediyorlar. Eski başkan mahkemeye çıkarsa, savunma avukatlarının Cohen’i güvenilemeyecek ve sadece intikam almak isteyen bir tanık olarak göstermeye çalışması beklenebilir.

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