Eskişehir Kesintisiz Sokak Seçim Anketi: Son Durum Ne?
14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken sokak anketleri de devam ediyor. Eskişehir kesintisiz sokak anketinde son durum...
Youtube’da yayın yapan “Kendine Muhabir” kanalı kesintisiz sokak anketlerine devam ediyor. Peki 2018’de Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın önde bitirdiği Eskişehir’de son durum nasıl?
Hasan Köksoy’un Kendine Muhabir kanalında yaptığı sokak seçim anketleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hazırladığı videolarda kurgu yapmayan ve röportajları kesintisiz yayınlayan Kendine Muhabir kanalının Eskişehir sokak anketi yine büyük ilgi gördü.
2018 seçimlerinde Eskişehir’de Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46.5 ile ipi önde göğüslerken Muharrem İnce yüzde 41.1, Meral Akşener yüzde 9.7, Selahattin Demirtaş yüzde 1.8, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.8, Doğu Perinçek ise yüzde 0.2’de kalmıştı.
Eskişehir’de 2018 milletvekilliği seçimleri ise şöyle sonuçlanmıştı
- AK Parti: %38.8 – 225,529 oy – 3 Milletvekili
- CHP: %32.3 – 187,579 oy – 2 Milletvekili
- İYİ Parti: %13.2 – 76,760 oy – 1 Milletvekili
- MHP: %9.9 – 57,741 oy – 1 Milletvekili
- HDP: %4.3 – 24,906 oy – 0
- Saadet: %1.1 6,470 oy – 0
- Vatan: %0.2 – 1,445 oy – 0
- HÜDAPAR: %0.1 – 784 oy – 0
Eskişehir Sokak Anketi Sonuçları
Kendine Muhabir kanalının 2023 seçimleri için yaptığı sokak anketinde ise 99 kişi Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylerken 69 kişi ise tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönünde kullandı.
Ankette 12 kişi Muharrem İnce derken 16 kişi ise kararsız olduğunu bildirdi.
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