Arjantin’de ek tedbirler uygulanmaya başladı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, son iki gündür 20 binin üzerinde yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından salgına karşı alınan yeni önlemleri duyurdu.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 199 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19’a bağlı toplam can kaybı sayısı 56 bin 832’ye, 22 bin 39 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 450 bin 68’e çıktı.

Kovid-19 testi 3 Nisan’da pozitif çıkan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, yeni önlemleri kendini izole ettiği resmi başkanlık konutu Olivos Köşkü bahçesinden açıkladı.

Gelecek 3 haftanın önemine vurgu yapan Fernandez, ülke içinde eğitim veya turizm amaçlı toplu seyahatlerin iptal edildiğini söyledi.

Fernandez, ülkenin yüksek riskli bölgelerinde, ev ziyaretlerinin, açık havada 20’den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ve 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı.

Kısıtlamalar 30 Nisan’a kadar sürecek

Salgından en çok başkent Buenos Aires ve aynı eyalete bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesinin (AMBA) etkilendiğini hatırlatan Fernandez, yeni önlemler kapsamında bar ve restoranların 23.00’da kapanacağını, eğlence mekanlarının ve kapalı alanda 10 kişiden fazla spor yapılan yerlerin hizmet vermeyeceğini belirtti.

Fernandez, önlemlerin 9 ile 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacağını sözlerine ekledi.