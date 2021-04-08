ABD: “İstanbul’daki Afganistan Konferansı Hazırlıkları Sürüyor“

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Afganistan barış süreci için İstanbul’da yapılması planlanan konferansla ilgili hazırlıkların devam ettiğini söyledi; konferansın ne zamana planlandığı konusunda ayrıntı vermedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price düzenlediği günlük basın toplantısında, Afgan müzakerecilerin ilerleme sağlamalarının ve barış sürecinin hızlandırılmasının amaçlandığı konferansla ilgili diğer ayrıntıların açıklanmasını ev sahibi ülkeye bıraktığını söyledi.

Taleban’la bir önceki Trump yönetiminde 2020 yılı Şubat ayında varılan anlaşma kapsamında, Afganistan’daki Amerikan askerlerinin 1 Mayıs’a kadar ülkeden çekilmesi öngörülmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Afganistan’daki 3 bin 500 askerin, belirlenen bu süreye kadar ülkeden ayrılıp-ayrılmayacağı konusunda karar vermesi bekleniyor. Ancak Amerikalı yetkililer bugüne kadarki açıklamalarında, çekilmenin bu tarihe yetişmeyebileceğini belirtmişti.

Biden yönetimi bu tarihten önce barış anlaşmasının ve ateşkesin sağlanması için, ABD’nin desteklediği Afganistan Cumhurbaşkanı Eşraf Gani liderliğindeki hükümet ve Taleban üzerinde uluslararası baskıyı arttırmaya çalışıyor.

“İran’la dolaylı görüşmeler muhtemelen haftaya devam edecek”

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün düzenlediği basın toplantısında İran’la Avusturya’nın başkenti Viyana’da ilk turu yapılan dolaylı görüşmeler de gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, dolaylı görüşmelerin muhtemelen haftaya yeniden başlayacağını belirtti.

Sözcü, ABD’yi temsil eden İran özel temsilcisi Robert Malley’nin görüşmelere ara verildiği için ABD’ye dönmesinin beklendiğini belirtti. Taraflar görüşmelerin ilk turunun yapıcı geçtiğini söylemişti.

Bu tanımlamayı tekrar eden Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ’’Beklentilerin gelinen noktadan daha öteye gitmesine müsaade etmekte acele etmeyeceğiz’’ ifadelerini de kullandı.