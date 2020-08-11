Aşının İsmi Belli Oldu! Rusya’dan Soğuk Savaş Göndermesi

Reuters‘in haberine göre üst düzey bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın dış pazarlar için ilk onaylanmış COVID-19 aşısına “Sputnik V” adını verdiğini, dünyanın ilk uydusuna ve Moskova’nın aşıyı onaylayan ilk ülke olma başarısı olarak gördüğü olaya atıfta bulunduğunu söyledi. Aşının ismi daha tartışılacağa benziyor.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun Başkanı Kirill Dmitriev, aşının uluslararası piyasalardaki adının, Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışına ve dünyanın ilk yapay uydusuna atıfla ‘Sputnik V’ olacağını açıkladı. Dmitriev, Rusya’nın halihazırda 20’den fazla ülkeden yeni tescilli COVID-19 aşısının 1 milyar dozu için talep aldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki aydan kısa bir süre insan testinden sonra onayını açıklamasından sonra gözler Rusya’ya çevrildi.

Rusya corona aşısı ile ilgili konuşan Putin, “Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi. Aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu dünya için çok önemli bir adım” diye konuştu.

Rusya Corona Aşısı Putin’in Kızında Denendi

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin şunları söyledi:

“Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz. Kızımın ateşi aşıdan önce 38 dereceye çıktı. Ertesi gün ateşi 37’nin biraz üzerindeydi. İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve titreleri (antikor) yüksek düzeyde. Birçok kişide bu tür değişimler, yüksek ateş yok, her şey hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. En kısa zamanda aşının seri üretimine başlayacağımızı umuyorum. Bu önemli”

sonra konuşuyordu.

Rusya’nın aşıyı uygulamaya koyma hızı, bazı uluslararası bilim insanlarını Moskova’nın ulusal prestijini sağlam bilim ve güvenliğin önüne koyup koymadığını sorgulamaya sevk etti.