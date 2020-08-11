Rusya Corona Aşısı Açıklaması: Putin: Kızıma Yapıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Rusya Corona Aşısı Açıklaması ile ilgili detaylar haberimizde.

Putin’in açıklamasına göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil etti.

Gelişmeyle birlikte koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke Rusya oldu. Rusya corona aşısı için iddialı açıklamalar yaparken dünya kamuoyu şimdilik gelişmeye temkinli yaklaşıyor.

Rusya corona aşısı ile ilgili konuşan Putin, “Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi. Aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu dünya için çok önemli bir adım” diye konuştu.

Rusya Corona Aşısı Putin’in Kızında Denendi

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin şunları söyledi:

“Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz. Kızımın ateşi aşıdan önce 38 dereceye çıktı. Ertesi gün ateşi 37’nin biraz üzerindeydi. İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve titreleri (antikor) yüksek düzeyde. Birçok kişide bu tür değişimler, yüksek ateş yok, her şey hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. En kısa zamanda aşının seri üretimine başlayacağımızı umuyorum. Bu önemli”

Rusya Corona Aşısı Sağlık Çalışanlarına Uygulanacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ağustos sonunda sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlanmasını umduklarını ifade etti. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da aşılamanın ilk olarak sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmasını teklif ederek “Aşının sivil anlamda uygulanmasına aşamalı olarak başlanacak. Öncelikle işleri enfekte kişilerle bağlantılı olanlara aşı yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bunlar sağlık çalışanları ve çocukların sağlığının bağlı olduğu öğretmenlerimiz” diye konuştu.

Aşı yaptırmanın gönüllülük çerçevesinde olması gerektiğini dile getiren Vladimir Putin, “İlk tescili biz gerçekleştirdik. Yurtdışındaki partnerlerimizin çalışmalarında da ilerleme kaydedilmesini, uluslararası ilaç pazarında kullanım için yeterli miktarda ürün olmasını umuyorum” dedi.