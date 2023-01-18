Airbus H225 Super Puma: AB Uçuş Yasağı Getirmişti

Avrupa Birliği, Airbus’ın ürettiği Airbus H225 Super Puma model helikoptere bir dönem uçuş yasağı getirmişti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki helikopter kazası sadece içişleri bakanını değil birçok çocuğu da öldürdü.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky başkent Kiev yakınlarında bir helikopter kazasında öldü. Kaza, Brovary şehrinde bir anaokulu ve bir apartmanın yakınında meydana geldi. Şehir, Kiev’in doğu eteklerinde yer alıyor.

Ukrayna sivil koruma makamına göre, üçü çocuk olmak üzere toplam 16 kişinin öldüğü söyleniyor. 30 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Afet kurumundan yapılan açıklamaya göre, kazada 500 metrekarelik bir alanda çıkan yangın yarım saat içinde söndürüldü.

Helikopter, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Devlet Acil Durumlar Servisi’nden geliyor. Polise göre içişleri bakanının yanı sıra yardımcısı Jehvhenij Cenin ve devlet sekreteri Yuri Lubkovich de öldü. Helikopterde dokuz kişi vardı.

Helikopter, İçişleri Bakanlığı tarafından 2018’den beri kullanılan bir Airbus H225 Super Puma idi.

İçişleri Bakanı hakkında neler biliniyor ve görevleri neler?

Denys Monastyrsky, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky tarafından İçişleri Bakanı olarak atanmıştı. İçişleri Bakanlığı, ulusal polis, ulusal muhafız, sivil savunma ve ayrıca sınır koruması ve gümrükten sorumlu. Monastyrsky bakanlığa katılmadan önce hukuk okumuş ve avukatlık yapmıştı. 2019’da Ukrayna parlamentosuna girdi.

İlk tepki olarak Ukrayna cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı Andriy Yermak, Monastyrskyj ve meslektaşlarını “gerçek vatanseverler” olarak nitelendirdi.

Kazanın nedeni hakkında ne biliniyor?

Başlangıçta nedeni hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Ulusal polise göre uzmanlar olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin ofisinin başkan yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, helikopterin çatışmaların yaşandığı bir yere doğru yola çıktığını söyledi, başka ayrıntı vermedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuri Ihnat’a göre, sebebin belirlenmesi biraz zaman alacak. Ihnat, “Sadece bir veya iki gün sürmeyecek, çünkü bir uçuş felaketini araştırmak belli bir süre alıyor” dedi.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), güvenlik endişeleri nedeniyle 2016 yılında H225’e geçici bir uçuş yasağı getirmişti.

Daha önce de helikopterlerden biri Kuzey Denizi’ne düşerek 13 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

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