İçişleri Bakanı Helikopter Kazasında Öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky Kiev yakınlarında helikopter kazasında öldü.

Polise göre, başkent Kiev yakınlarında bir helikopter kazasında 16 kişi öldü. Bunlar arasında Ukrayna içişleri bakanı, içişleri bakan yardımcısı ve bir müsteşar da bulunuyor.

Kazada hayatını kaybedenlerin arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky de var.

Polis şefi Ihor Klymenko Facebook’ta yaptığı açıklamada, küçük Brovary kasabasındaki kazada en az 16 kişinin öldüğünü söyledi. Ölenler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı YehWhenij Cenin ve bir müsteşar da bulunuyor.

Yetkililer daha önce helikopterin bir anaokulu ve bir konut binasının yakınına düştüğünü söylemişlerdi.

Bölge valisi Oleksiy Kuleba Telegram aracılığıyla kazada ölenlerin olduğunu söyledi. Kaza anında çocuklar ve çalışanlar anaokulundaydı. Ölenler arasında üç çocuğun da bulunduğu bildirildi.

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