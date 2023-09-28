Dağlık Karabağ Cumhuriyeti lağvediliyor
Azerbaycan'ın terörle mücadele operasyonu sonrasında Dağlık Karabağlı Ermeni yetkililer çarpıcı bir açıklama yaptı.
Ermeni yetkililer, Ermenistan’ın “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” olarak adlandırdığı bölgenin varlığına son verildiğini duyurdu.
Bölgenin başkanı Samvel Shahramanyan’ın 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm devlet kurumlarının varlığına son verilmesine yönelik kararname imzaladığı açıklandı.
Kararnameye göre, 1 Ocak itibarıyla “Cumhuriyet” olarak nitelenen bölgenin varlığına son verilecek.
Dağlık Karabağlı Ermeniler, Azerbaycan’ın geçen hafta ayrılıkçı Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının ardından Karabağ’ı terk etmeye devam ederken, bölgeden ayrılanların sayısı 65 bini aştı.
30 yıl önceki ilk Karabağ savaşında yüzbinlerce Azerbaycan Türkü bölgeyi terk etmeye zorlanmıştı.
Ayrılıkçı güçlerin silah bırakmasının ardından bölgede 30 yıl önceki ilk Karabağ savaşında yüzbinlerce Azeri’nin bölgeyi terk etmesinden bu yana görülen en büyük göç hareketi yaşanıyor.
Azerbaycan dün Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçı etnik Ermeni yönetiminden eski bir bakanı Ermenistan’a geçmeye çalışırken tutuklamıştı.
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