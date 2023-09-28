Avrupa

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti lağvediliyor

Azerbaycan'ın terörle mücadele operasyonu sonrasında Dağlık Karabağlı Ermeni yetkililer çarpıcı bir açıklama yaptı.

NationalTurk Twitter'da takip edin
0 Bir dakikadan az
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Lağvediliyor
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Lağvediliyor

Ermeni yetkililer, Ermenistan’ın “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” olarak adlandırdığı bölgenin varlığına son verildiğini duyurdu.

Bölgenin başkanı Samvel Shahramanyan’ın 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm devlet kurumlarının varlığına son verilmesine yönelik kararname imzaladığı açıklandı.

Kararnameye göre, 1 Ocak itibarıyla “Cumhuriyet” olarak nitelenen bölgenin varlığına son verilecek.

Dağlık Karabağlı Ermeniler, Azerbaycan’ın geçen hafta ayrılıkçı Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının ardından Karabağ’ı terk etmeye devam ederken, bölgeden ayrılanların sayısı 65 bini aştı.

30 yıl önceki ilk Karabağ savaşında yüzbinlerce Azerbaycan Türkü bölgeyi terk etmeye zorlanmıştı.

Ayrılıkçı güçlerin silah bırakmasının ardından bölgede 30 yıl önceki ilk Karabağ savaşında yüzbinlerce Azeri’nin bölgeyi terk etmesinden bu yana görülen en büyük göç hareketi yaşanıyor.

Azerbaycan dün Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçı etnik Ermeni yönetiminden eski bir bakanı Ermenistan’a geçmeye çalışırken tutuklamıştı.

Etiketler
NationalTurk Twitter'da takip edin
0 Bir dakikadan az
NationalTurk fotoğrafı

NationalTurk

NationalTurk gazetesi, yazarları ve yorumcuları en doğru ve tarafsız olarak gündeme dair en önemli haberleri size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı
Başa dön tuşu