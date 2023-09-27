Jean Onana transferinde Burak Yılmaz Muamması

Jean Onana’nın Beşiktaş’a transferine Burak Yılmaz’ın Lille takımına transferini sağlayan Hasan Torun ve Mazlum Ali Bilecan isimli menajerler aracı olmuş.

Futbol dünyasının son günlerde konuştuğu Beşiktaş yanlış Onana’yı mı transfer etti yoksa başkan Ahmet Nur Çebi’ye başka Onana mı anlatıldı konusu yeni bir boyut kazanıyor.

NationalTurk yorumcusu Müslüm Gülhan BirGün TV’de Onnik Azinyan ile çıktığı yayında Onana transferi hakkında ilginç saptamalarda bulunmuş ve “Bu transfer menajerin Beşiktaş üzerinden bir dizaynı. Bir tane menajer yok. Fransa’da menajerler var, Türkiye’de menajerler var. Bunların hepsinin açıklanması gerekiyor” demişti.

Transferin Burak Yılmaz yönüne de değinen Müslüm Gülhan şunları söyledi:

“Burak Yılmaz Lille’de oynarken iki Onana da oradaydı. Burak Yılmaz alınacak Onana’nın nasıl bir topçu olduğunu biliyor. Ceyhun Kazancı “Burak Yılmaz görüş bildirmedi” dedi. Hiç kimse Burak’ı konuşmazken kaygıdan dolayı hemen çıktı Burak Yılmaz’ı savunmaya kalktı.”

Burak Yılmaz Referans Verdi mi Vermedi mi?

Kayserispor maçında kadroya bile alınmayan, sezonda sadece 109 dakika forma giyebilen Jean Onana için Burak Yılmaz’ın rolü de ayrı bir tartışma konusu oldu.

Hem Beşiktaş’a alınan Jean Onana, hem de Everton’a giden Amadou Onana ile aynı dönem aynı takımın formasını giyen Burak Yılmaz’ın transferde görüşünün alınmaması gerçek olabilir mi?

Tartışmaları harlayan gelişme gazeteci Fatih Doğan’ın katıldığı bir YouTube yayınında “Transferden Burak hocanın da haberi vardı” sözleri oldu.

Futbol Plus Kesitler kanalına konuk olan Fatih Doğan, “Burak hoca (Yılmaz) Lille’de oynadığı iki takım arkadaşını da biliyordu. Öyle bir kafa karışıklığının olması mantıklı değil. İronik bir eleştiri var. Burak hocanın Şenol hocanın bunları karıştırması mümkün değil. Ama Hürser Tekinoktay’ın eleştirisinde haklılık payı var, Onana’dan daha iyisi alınabilirdi. Ayrıca ben bu işin muhataplarıyla görüştüm. Şenol hoca, Burak hoca, Ceyhun Kazancı, başkan onay verdi. Hepsinin onayı var.” diye konuşmuştu.

Doğan’ın, “transferden Burak Hoca’nın da haberi vardı” sözleri üzerine eski BJK Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı bu iddiayı yalanladı.

Onana tartışmasının başlaması üzerine BJK Sportif direktörlüğünden istifa eden Ceyhun Kazancı “Onana’ya Burak Yılmaz’ın Fransa’dan ‘tanıyorum’ diyerek referans olduğu doğru değil. Onana, scout ekibinin önerdiği adaylardan biriydi, hocayla beraber seçildi ve transfer edildi” dedi.

Bomba: Onana ve Burak Yılmaz’ın Menajerleri Aynı

Peki gerçekten Burak Yılmaz’ın görüşü alınmadı mı? Ya da alındı da Yılmaz, Jean Onana için referans vermedi mi?

NationalTurk’ün Fransızların ünlü spor gazetesi L’Équipe’den aldığı bilgiye göre uzun süredir çok tartışılan Jean Onana transferi Burak Yılmaz’ın Lille takımına transferini sağlayan Hasan Torun ve Ali Bilecan isimli menajerler tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda Burak Yılmaz’ın Lille’e transferi hakkında, RMC Sport televizyonunda katıldığı canlı yayında konuyla ilgili olarak konuşan menajer Hasan Torun “Burak Yılmaz , Luis Campos’un önemli projesi için Lille’e geldi” açıklamasında bulunmuştu.

Bir başka gazeteci Haluk Yürekli de Luis Campos’un Galatasaray’da görev aldığı dönemde “Mustafa Kapı, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Mazlum Ali Bilecan üzerinden Luis Campos vasıtasıyla Lille’e transfer oldu” demişti.

Aynı menajer grubu Bordeaux’nun küme düşmesinin ardından Jean Onana’yı Galatasaray’a pazarlamaya çalışmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Aynı menajerler Trabzonspor kupalarına haciz koydurmuştu

Stephane Mbia, Ogenyi Onazi ve Carl Medjani gibi oyuncuları Trabzonspor’a getiren menajer Mazlum Ali Bilecan’ın avukatlarının ödenmeyen menajerlik ücreti nedeniyle Trabzonspor’un kupalarına haciz yoluna gitmişlerdi.

Atilla Türker, Trabzonspor’un şampiyonluk kupalarına haciz kararı aldırtan Mazlum Ali Bilecan ile ilgili “sen kim oluyorsun da Trabzonspor’un kupalarına kağıt üzerinde haciz getiriyorsun” demişti.

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