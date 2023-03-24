Enflasyon: Almanya’da Döner Fiyatları Uçtu!

Almanya’nın en popüler fast food ürünlerinden döner kebap ülkede artan enflasyondan nasibini aldı. Ortalama döner fiyatları şehirlere göre 6 ile 8 euro arasında değişiyor.

Döner, öğünler arasında hızlı ve ucuz bir yemek. Türkiye’den giden soydaşlarımızın Almanya’ya kazandırdığı bir kültür olan döner kebap ülke çapında bulunabilirliği ve düşük fiyatları nedeniyle Almanya’nınfavori fast food yemeklerinden biri haline geldi. Ancak üç euroluk döner kebap günleri geride kaldı. Restoran işletmecileri yüksek enflasyonla boğuşuyor ve fiyatlarını yükseltmek zorunda kalıyor.

Döner restoranı işletmecisi Ömer Güleç, maliyetleri karşılamak için döner fiyatını en az 9 euroya çıkarmaları gerektiğini ancak müşterileri için dönerin “fiyatı 6 euroyu geçmemesi gereken bir temel gıda maddesi” anlayışında olduğu için çok az karla işi yapmaya devam ettiklerini söylüyor.

Döner Fiyatları: Tahıl, Sebze, Et… Hepsinin Fiyatı Artıyor

Almanya’daki birçok restoran işletmecisi de Ömer Güleç gibi yüksek enflasyondan mustarip. Bu yılın Şubat ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,7 daha yüksekti. Enerji fiyatlarının yanı sıra gıda alım fiyatlarının yüksek olması da kebapçı sahiplerini sıkıntıya sokuyor. Gülec, “Yalnız domates fiyatları yüzde 65 arttı” diyor.

Artan satın alma fiyatları sadece bireysel ürünlerle sınırlı değil: Federal İstatistik Ofisi’nden alınan veriler, Şubat 2023’te tahıl ürünleri fiyatlarının bir yıl öncesine göre yüzde 24,3 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sebzeler yaklaşık yüzde 20 daha pahalı, sığır eti ve dana eti yaklaşık yüzde 18 daha pahalı.

Bu fiyat artışlarını genel enflasyona oranlarsanız, gıda fiyatlarının yıl içinde diğer ürünlere göre çok daha hızlı yükseldiği ortaya çıkıyor.

Asgari ücretin de rolü var

Federal İstatistik Ofisi’nde bir danışman olan Karsten Sandhop, “Şu anda, özellikle Ukrayna’daki savaşın, mal ithal ederken de dahil olmak üzere, birçok fiyatta önemli artışlara yol açtığı bir durumdayız. Özellikle gıda fiyatları kötü etkileniyor. Bir yandan, burada tedarik sıkıntısına ve dolayısıyla fiyatların yükselmesine yol açan teslimat darboğazları rol oynuyor” diyor.

Sandhop’a göre personel giderleri de var: “Ekim 2022’de Almanya’da asgari ücret on iki avroya çıkarıldı. Tabii bu maliyetler müşterilere de yansıdı.”

Döner fiyatları: Dönerin en pahalı olduğu yer

Yüksek enerji maliyetleri özellikle Ömer Gülec gibi restoran işletmecileri için bir yük: Çünkü restoranlarda ve snack barlarda tabaklara işlenen yiyeceklerin önce pişirilmesi sonra soğuk odada saklanması gerekiyor.

Bu nedenle Almanya genelinde kebapçı sahipleri tepki gösteriyor ve fiyatlarını artırıyor: Lieferando teslimat hizmetinden alınan rakamlara göre, Dresden’de bir kebap şimdi 6,40 avroya mal olurken, Frankfurt’ta ortalama fiyat 7,80 avroya yükseldi. Münih’te bir döner ortalama 7,98 Euro ile ücretlendiriliyor.

Almanya’nın en ucuz döneri Bremen’de. Oradaki ortalama fiyat 6,17 euro. “Kebap başkenti” Berlin’de ise ortalama fiyat 7,08 Euro’ya yükseldi.

Döner fiyatları yakında 10 euro mu olacak?

Instagram gibi internet platformlarının kullanıcıları, federal hükümetten “kebap fiyat freni” çağrısında bulundu. Federal hükümet küçük işletmelere enerji fiyatlarında biraz kolaylık sağlıyor ama işletmecilere göre bu yeterli değil. Ömer Güleç, “Federal hükümetin çıkardığı enerji fiyat frenleri şu anda müşterilerimizin içini rahatlatmıyor. Enflasyon bu kadar yüksek kalmaya devam ederse döneri daha da pahalı hale getirmek zorunda kalacağız. Fiyatlar en az altı ay bu kadar yükselmeye devam ederse, o zaman döner fiyatları 10 euroyu geçer” diye konuşuyor.

Almanya’da yakında 5 avrodan daha ucuza döner kebap bile bulmak zor olabilir.

Euro bölgesinde enflasyon yüzde 10,7’ye yükseldi

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