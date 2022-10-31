Euro bölgesinde enflasyon yüzde 10,7’ye yükseldi

Enerji fiyatları kaynaklı enflasyon Eurostat’a göre yüzde 10,7 oldu. Bu, ECB’yi daha fazla baskı altına alıyor.

Euro’nun piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez Euro bölgesindeki enflasyon yüzde on seviyesinin üzerine çıktı. AB istatistik ofisi Eurostat tarafından yapılan ilk tahmine göre, tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 10,7 arttı. Reuters haber ajansının görüştüğü uzmanlar, Eylül ayındaki yüzde 9,9’luk enflasyon oranının ardından yalnızca yüzde 10,2’lik bir değer bekliyorlardı.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi özellikle enerji fiyatları yükseldi. Ekim ayında artış yüzde 41,9 oldu. Market, tütün ve alkol fiyatları yüzde 13,1 arttı. Enerji dışı sanayi malları fiyatları yüzde 6,0 ve hizmetler yüzde 4,4 arttı.

Baltık ülkeleri özellikle acı çekiyor

Enflasyon, Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya ve Letonya’da yaklaşık yüzde 22 ile hala en yüksek seviyede. Hollanda’da da enflasyon oranı neredeyse yüzde 17 ile yine çok yüksek.

AB istatistik kurumu, Almanya için yüzde 11,6’lık bir enflasyon oranı hesapladı. Wiesbaden’deki Federal İstatistik Ofisi Cuma günkü ilk tahmininde yüzde 10,4’lük bir enflasyon oranı bildirdi. Eurostat, tek tek euro ülkelerinin değerlerini karşılaştırılabilir hale getirmek için farklı bir hesaplama yöntemi kullanıyor.

ECB üzerindeki baskı artıyor

Enflasyonda yenilenen ve beklenmedik şekilde keskinleşen artış, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerindeki faiz artırım rotasını sürdürme baskısını artırıyor. Para birliğinde enflasyon, para otoritelerinin ekonomi için optimal olarak gördükleri yüzde ikilik hedefin beş katından daha fazla.

Commerzbank baş ekonomisti Jörg Kramer, “Yüzde 10,7 ile enflasyon, AMB’nin dördüncü çeyrek için beklediği yüzde 9,2’nin şimdiden kilometrelerce üzerinde” dedi. “Görevi gereği ECB, Aralık toplantısında resesyon risklerine değil, bu enflasyon risklerine odaklanmalı.” Krämer’e göre, euro bölgesinin Aralık ayında 0,75 puanlık bir başka büyük faiz artırımına ihtiyacı var.

Artan durgunluk korkularına rağmen, geçen hafta kilit faiz oranı 75 baz puan artırılarak yüzde 2’ye yükseltildi. Ticari bankaların ECB’ye park ettikleri fonlar için finansal piyasalarda belirleyici olan mevduat faizi de aynı oranda artırılarak yüzde 1,50’ye yükseltildi. Hollanda merkez bankası başkanı Klaas Knot’a göre, 15 Aralık’ta yapılacak toplantıda faiz artırımı en az 0,50 puan olacak.

Euro bölgesinde ekonomi hafif büyüdü

Enflasyon verileriyle aynı zamanda Eurostat, üçüncü çeyrekte 19 euro ülkesindeki ilk ekonomik büyüme tahminini yayınladı. Bu, ekonomistlerin olumlu karşıladığı yüzde 0,2 idi.

Union Investment’ın baş ekonomisti Jörg Zeuner, “Bu iyi bir haber: Euro bölgesi ekonomisi hala büyüyor” dedi. “Her şeye rağmen, sürekli iş yaratma ve artan düzenleyici ve mali müdahale, enflasyonun neden olduğu reel gelir kaybının bir sonucu olarak tüketimin düşmesini engelledi.”

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