Irkçı Wilders Seçim Sonrası Yine Saldırdı!

Hollanda’nın aşırı sağcı lideri Geert Wilders, Erdoğan’ın ikinci turda zaferini ilan etmesinden sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Özgürlük Partisi’nin lideri olan ve sık sık yaptığı ırkçı açıklamalarla gündem olan Wilders, Hollanda’da yaşayan gurbetçilerin Erdoğan’a oy vermesini eleştirdi.

Wilders, “Hollanda’da İslamofaşist Erdoğan’a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye’ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!” ifadesini kullandı.

Geçmişte Türkiye ve İslam karşıtı açıklamalarıyla büyük tepki çeken Wilders, daha önce Erdoğan’ı da sert bir şekilde de eleştirmişti.

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

