“Ekrem İmamoğlu ‘Değişim’ Çağrısı Yapabilir”

Sabah bir video mesaj paylaşarak “Her şey çok güzel olacak” sloganını yineleyen Ekrem İmamoğlu’nun kaybedilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değişim çağırısı yapabileceği belirtiliyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci İsmail Saymaz, “Ekrem İmamoğlu, bu akşam 29 Mayıs İstanbul’un Fethi törenlerinde, ‘değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı’ yapabilir” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarıyla ilgili bu sabah açıklama yapan İmamoğlu, “Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık” demişti.

İmamoğlu’nun da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olduğu seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,84 oy almıştı.

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