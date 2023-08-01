Moskova’ya Bir Drone Saldırısı Daha

Rus kaynaklarına göre gece saatlerinde Moskova’ya yine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Hava araçlarından birinin bir ofis kulesine daldığı bildiriliyor.

Moskova belediye başkanına göre, yaralılar hakkında bilgi yok.

Belediye Başkanı Sergei Sobyanin Rusya’nın başkenti Moskova’nın iş bölgesinde hafta sonu zaten vurulmuş olan bir ofis kulesine bir saldırı daha düzenlendiğini açıkladı.

Sobyanin bunu Telegram haber servisindeki blogunda duyurdu.

Olayda 21. kattaki cephede hasar meydana geldi. Sobyanin yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgi vermedi.

Kurtarma ekipleri olay yerindeydi. Gece boyunca hava savunma sistemleri kullanılarak çok sayıda insansız hava aracı düşürüldü.

Savaşın gidişatı, bombardıman ve kayıplar hakkında Rus ve Ukraynalı çatışma taraflarının resmi organları tarafından sağlanan bilgiler, mevcut durumda bağımsız bir kuruluş tarafından doğrudan kontrol edilemiyor.

Moskova’ya Drone Saldırısı: Uçuşlar Durduruldu

Devlet haber ajansı Tass’ın bildirdiğine göre, insansız hava aracı saldırısından kısa bir süre sonra Moskova’daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı’ndaki trafik geçici olarak askıya alındı.

Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Tass’a göre, normal uçuş operasyonları bir süre sonra yeniden başladı.

Pazar günü Rusya, Moskova’nın iş bölgesindeki iki gökdeleni hasara uğratan Ukrayna insansız hava aracını düşürdü.

Moskova, Rusya-Ukrayna sınırına yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta.

Rus başkentinin kentsel alanı ve çevresi, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana nadiren hedef alınmıştı.

Moskova, başkent Kiev’e defalarca insansız hava araçları, roketler ve seyir füzeleri fırlattı. Kiev’de ölü, yaralı ve büyük hasar meydana geldi. Rusya, 17 aydan fazla bir süredir Ukrayna’ya karşı bir saldırı savaşı yürütüyor.

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